疫情何時到高峰？何美鄉分析曲線圖：單日暴衝機會不大
台灣自從19日破9萬例確診後，單日病例數並無激增，外界十分關切疫情何時會來到高峰？對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉透過圖表分析後表示，預估未來每日確診數會暴衝上揚的機會不大，看起來不會有高峰，只有高原。
何美鄉指出，想知道疫情是否達到高峰，與其看全國，不如每縣市分開看比較清楚，她表示，北北基桃、宜蘭、新竹縣、及花蓮等縣市，已達其每日最高確診人數，他們的共通點是，全人口確診率都超過5％以上。
何美鄉說明，這些已達頂的縣市總人口約1千萬，也就是台灣還有一半以上的人口未達轉折點，不過剩下的這一半，人口密度都較低，所以「未來每日確診數會暴衝上揚的機會不大」。
此外，何美鄉認為，強調確診率，而不說感染率，因為真正的感染率應該是確診率的2-3倍（國外經驗），現在需要進行血清調查，才能知道。（編輯：孫唯容）
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