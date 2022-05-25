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中國新增520例染疫　封城何時解？

▲中國疫情仍然嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疫情仍然嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-25 10:52:282022-05-25 11:33:33

（中央社台北25日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例520例（含確診與無症狀感染者）。中國疫情日漸趨緩，但是上海、北京、天津等多地民眾仍需持續接受官方安排的核酸檢測。

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中國國家衛生健康委員會官網上午公布，24日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例117例。當中，本土病例102例，以上海病例最多有44例，接續是北京41例、天津7例。境外移入則有15例。

當天通報無症狀感染者473例，境外移入55例、本土病例418例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多有343例，接續是河南28例、天津11例、遼寧11例，北京則有6例。

上海昨新增染疫數共387例，病例數再降，但是上海如黃浦區從今天至27日，連續3天要對區內所有人員展開三輪核酸檢測，當地政府說，現在正是關鍵階段，「越是關鍵時刻，越要努力堅持」。

北京新增染疫數共47例，北京不斷升級防控，並加強核酸檢測力度，昨天宣布天安門廣場從今天至6月15日暫停當日預約參觀服務，這也是天安門廣場首度因COVID-19疫情暫停開放參觀；朝陽區、石景山區今天持續展開核酸檢測。

天津新增染疫18例，儘管病例數不到20例，但是當地政府下令今天要在全市範圍內再展開新一輪核酸檢測；當地和平區還要實施暫定3天的「全域靜態管理」。

截至24日，中國大陸現有確診病例3699例（其中重症病例187例），累計病亡5224例，累計報告確診病例22萬3605例。尚在醫學觀察的密切接觸者21萬6812人；尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬5948例（境外移入435例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬2060例（病亡9370例），澳門特區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110525

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