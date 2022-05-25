十歲童染疫亡 馬英九：「有政府請安心」怎能不憤怒？
前總統馬英九今（25）日表示，中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布的42例死亡案例中，有一例為10歲男童，因出現頭暈、嘔吐、發燒到診所就醫，隔天出現幻覺，跟媽媽說「廁所有妖怪、被妖怪附身、覺得電燈在晃動」。經緊急送醫，發現已併發腦炎，搶救數天後仍不幸死亡。這就是蔡政府所說的「有政府，請安心」。你怎麽能不憤怒？
馬英九說，至5月23日為止，指揮中心公布的資料顯示，我國兒童重症案例已累計14例，有5名兒童死亡，其中4人合併腦炎。幼童的免疫力本就不足，和老人一樣屬高危險群，很多兒科醫生早就呼籲，預防兒童染疫併發腦炎，最好的方式就是打疫苗。但國內目前僅剛開放5至11歲兒童BNT疫苗預約，而且瞬間秒殺，數量根本不夠；至於6歲以下的兒童，最快要等到今年7月，才有可能接種疫苗。
馬英九強調，國內有多少孩童，需要多少的兒童疫苗，預先規畫並提供給家長們選擇，是政府最基本的防疫作為。但大家看到的卻是，憂心的爸爸媽媽，因不忍心小孩被戳鼻子，在雨中排隊搶唾液快篩；小孩出現發燒症狀，衝急診室焦急等待PCR採檢。指揮中心引以為傲的超前佈署在哪裡？這就是陳指揮官所說的目前疫情「控制得宜」？
馬英九說，一位出席染疫死亡兒童告別式的民眾，在媒體人臉書上留言：「看到家長傷心欲絕泣不成聲的模樣，我忍不住也哭出來了。從南區殯葬所騎車回永康，下著大雨臉上雨水、淚水把我口罩濕透了。面對疫情政府的不作為，我們真的無能為力嗎？」這就是蔡政府所說的「有政府，請安心」。你怎麽能不憤怒？