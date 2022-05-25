朱立倫推張善政釀桃園炸鍋　林俊憲揭民進黨「亂了」

國民黨日前突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓黨內桃園公職、基層大為詫異，風波越演越烈，惟國民黨主席朱立倫認為，徵召張善政「讓民進黨陣腳大亂」，引來不少討論。民進黨立委林俊憲對此表示，「第一次看到放火燒自己家讓對手大亂這種操作，朱主席的功力實在高深莫測」，民進黨是「亂」了沒有錯，但不是陣腳大亂，而是眼花撩亂，呼籲下次要提名請確定好了再出來說，否則也只是浪費時間。
林俊憲說，國民黨的桃園市長提名之亂越演越烈，各方誰也不讓誰，退群組、拒見面都出現了，但身處風暴核心的朱立倫似乎還是非常得意，說「讓民進黨陣腳大亂」，「第一次看到放火燒自己家讓對手大亂這種操作，朱主席的功力實在高深莫測」。
林俊憲說，這整齣戲看到現在下來，只有一個疑問，國民黨這些人是不是沒有彼此的聯絡方式啊？透過媒體互相放話來放話去，把新聞當成自己的通訊軟體，民進黨是「亂」了沒有錯，但不是陣腳大亂，而是眼花撩亂。
林俊憲表示，從朱立倫、甚至到前任主席江啟臣，再到現在，國民黨始終無法解決一個最基本的問題，「誰才代表國民黨？誰說的話才算數？」，林俊憲說，或許這是一種創新，國民黨正在實驗「去中心化政黨」，找不到領導人就沒有人需要負責，真厲害。
林俊憲表示，最後還是要呼籲一下朱立倫，下次要提名請確定好了再出來說，否則也只是浪費大家時間而已，先別管民進黨有沒有陣腳大亂了，火都燒進自己家，還是趕快滅火要緊。