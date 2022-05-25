COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

朱立倫推張善政釀桃園炸鍋　林俊憲揭民進黨「亂了」

▲國民黨主席朱立倫日前提名前行政院長張善政參選桃園市長，讓藍營內部及桃園基層炸鍋。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫日前提名前行政院長張善政參選桃園市長，讓藍營內部及桃園基層炸鍋。（圖／國民黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-25 10:43:32

國民黨日前突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓黨內桃園公職、基層大為詫異，風波越演越烈，惟國民黨主席朱立倫認為，徵召張善政「讓民進黨陣腳大亂」，引來不少討論。民進黨立委林俊憲對此表示，「第一次看到放火燒自己家讓對手大亂這種操作，朱主席的功力實在高深莫測」，民進黨是「亂」了沒有錯，但不是陣腳大亂，而是眼花撩亂，呼籲下次要提名請確定好了再出來說，否則也只是浪費時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委林俊憲（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨立委林俊憲說，國民黨提名張善政選桃園，民進黨是「亂」了沒有錯，但不是朱立倫所稱的陣腳大亂，而是眼花撩亂。（圖／記者黃宣尹攝）
林俊憲說，國民黨的桃園市長提名之亂越演越烈，各方誰也不讓誰，退群組、拒見面都出現了，但身處風暴核心的朱立倫似乎還是非常得意，說「讓民進黨陣腳大亂」，「第一次看到放火燒自己家讓對手大亂這種操作，朱主席的功力實在高深莫測」。

林俊憲說，這整齣戲看到現在下來，只有一個疑問，國民黨這些人是不是沒有彼此的聯絡方式啊？透過媒體互相放話來放話去，把新聞當成自己的通訊軟體，民進黨是「亂」了沒有錯，但不是陣腳大亂，而是眼花撩亂。

林俊憲表示，從朱立倫、甚至到前任主席江啟臣，再到現在，國民黨始終無法解決一個最基本的問題，「誰才代表國民黨？誰說的話才算數？」，林俊憲說，或許這是一種創新，國民黨正在實驗「去中心化政黨」，找不到領導人就沒有人需要負責，真厲害。

林俊憲表示，最後還是要呼籲一下朱立倫，下次要提名請確定好了再出來說，否則也只是浪費大家時間而已，先別管民進黨有沒有陣腳大亂了，火都燒進自己家，還是趕快滅火要緊。

藍提張善政選桃園　民進黨：與國人同心抗疫才是優先工作

藍徵召張善政戰桃園　鄭運鵬：民進黨在桃園會繼續連任

在野黨轟疫情！大數據：綠聲量趨穩、藍內亂、白營靠他撐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀