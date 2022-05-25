兒童染疫併發腦膜炎非尋常　中央將進行基因定序研究

我國本土疫情嚴峻，兒童染疫的狀況也顛覆大眾對於Omicron的輕症想像，近期陸續有多名兒童染疫併發腦炎死亡，針對重症兒童醫療整備情形，衛福部次長石崇良今（25）日赴立法院備詢前表示，此波疫情兒童染疫率約為20%，雖然重症比率並未明顯增高，但因有數名併發腦炎死亡個案，中央未來將朝3方向因應。
首先，針對6歲以下兒童加開專責加護病房，目前已從21床擴增至80床，並由衛福部前部長林奏延組成專家諮詢小組，將從基因定序等方面，研究染疫兒童併發腦炎情形。兒童染疫併發腦炎死亡，造成家長恐慌現象，衛福部會積極製作多種教材，加以宣導，提醒大家應注意事項。
石崇良回應，目前兒童占比維持在20%染疫率，重症比例也沒有特別增高，但因為近期有數起併發腦炎的個案病程較快，因此引發家長恐慌。
石崇良說明，進入與病毒共存階段、生活要回歸過去常態過程中，疾病樣態也在改變，以前是針對新冠重症進行治療，現在是先有其他疾病，才驗出輕症或無症狀新冠，醫療單位已放寬對病人收治規範，不只限於專責病房，也可以回到專科病房的隔離病房，護病比也因此做調整。
另外輝瑞兒童疫苗今日開打，石崇良表示，將依各縣市所需兒童疫苗劑量，中央都會提供沒有問題。