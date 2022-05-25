大S恩師2字評價張穎穎 汪小菲婚變內幕「像瓊瑤小說」
S媽黃春梅上大S恩師王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》，談到大S離婚後不喜歡媽媽繼續和前夫汪小菲聯絡，但是S媽將汪小菲視作兒子，回嘴大S：「他不是妳老公，可是他也是我半個兒子啊，妳是妳的事，我是我的事。」S媽很祝福汪小菲趕快找個賢妻，王偉忠反而持相反意見，「這個時候馬上找個女的，基本上都是『填空』而已。」對汪小菲新歡張穎穎不甚認同。
汪小菲靠餐飲品牌「麻六記」再起，王偉忠認為他現階段應該沉靜一段時間，「把事業做好一點，工作穩定上軌道，心情會比較順，事業對男人來講還是滿重要的，這個時候馬上找個女的，基本上都是填空而已。」而且就他的觀察，汪小菲對大S的感情比較深刻，「他對熙媛愛恨交集、有吵有鬧，那種愛很強烈了。」S媽聽了似乎對大S這段婚姻很感慨，回應：「那種故事得要瓊瑤小說來寫，用講的可是講不清楚。」
S媽提到大S這幾年帶孩子很辛苦，「小菲也是一個大孩子，他就是被寵得很爺兒們的獨子。」但是大S性格剛烈，注定和汪小菲水火不容，S媽拿自己的婚姻舉例，「我嫁的也是山東人，北方人個性很像，我女兒不願意像我委屈求全，她如果稍微柔一點，就不會有這麼大的衝突。」
汪小菲離婚後和張穎穎被抓包同居，狗仔拍到張穎穎連續4天返回汪小菲豪宅，開汪小菲的名車，兩人還一起出門做核酸篩檢，對此，汪小菲媽媽張蘭直播反駁，稱照片「都是P圖」，兩人同居的報導是「造謠」、「造假」，甚至反問網友：「你老婆給你戴綠帽子應該怎麼辦？」