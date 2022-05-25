遭邱志偉千字文批　高嘉瑜聲音沙啞2度道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱志偉昨表示，高嘉瑜在媒體上指控「害她確診」，甚至煞有其事的隱射他助理確診，且是他不遵守防疫規定才害其確診，並用控訴、譴責等字眼，引導媒體以抓兇手、獵巫的方式來報導這則新聞，讓他相當遺憾。
邱志偉說，整起政治新聞操作過頭，不但讓他確診的事情無限上綱，更讓他在隔離期間無法好好休息，還浪費了新聞版面，誤導了事情真相，從頭到尾只有聲量考量。這是他從政過程中最不樂見的政治操弄，希望類似事情能就此絕跡。
邱志偉指出，去年高嘉瑜受傷，他第一時間在議場就給高嘉瑜鼓勵，並支持她勇敢向暴力說不的決心。這次高嘉瑜這樣無端的指控，讓他身心備感不適，也第一次對政治聲量的算計精細，可以超出最基本的健康考量，叫他難以釋懷。
邱志偉表示，希望高嘉瑜除向他道歉之外，應同時向國人、黨團致歉，不單是不應針對確診者的身體狀況胡亂獵巫，更不應為了聲量，傷害立院黨團的形象，並加以保證，未來絕不再以未經查證的資訊輕率發言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。