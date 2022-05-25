四方安全對話針對中國 經長王美花：對台灣半導體不影響
美日印澳「四方安全對話」高峰會24日在東京登場，會後四國發表聯合聲明指出，將共同建造半導體供應鏈，在關鍵技術與設施排除「有疑慮的供應商」，被外界認為是在針對中國，對此，經濟部長王美花今（25）日表示，台灣產業營業秘密做得非常好，不會影響到生產及產能。
日本、印度、澳洲、美國的「四方安全對話」（QUAD）24日在東京舉行，針對半導體、5G等關鍵新興技術領域，四國會後還發表「關鍵技術供應鏈原則共同聲明」，將一同建造半導體供應鏈，並強調要確保關鍵技術的安全性、透明度及供應商的自主程度，政府要與行業合作，評估供應商的道德、自主程度，避免他國入侵供應鏈風險，保護機密數據不被有心的供應商獲取。
王美花今早出席電機電子工業同業公會「2022儲能高峰會」，會前受訪時針對四方安全會的聲明表示，台灣半導體是非常重要的產業，同時也是全球重要的供應鏈，透過去年車用晶片短缺就可以明顯看到，各國都在尋求台灣的支援，日後也希望跟台灣也更多的國際合作，從這方面來看，台灣是全球重要的夥伴。
王美花近一步指出，為了要保護台灣的半導體產業，國內不僅在技術面進行提升，在相關制度面也都有加強保護，特別是營業秘密，最近《國安法》修正，也是希望對於國家安全做好保護。
「四方安全對話」會後的聯合聲明，雖未直接點名中國，但外界認為都是針對中國而來，被問及此聲明是否會影響到台灣半導體產業的生產分配？她認為並不會影響，因為半導體產業生產基地絕大多數都在台灣，即使有在其他國家生產，但台灣的營業秘密做得非常好，所以並不會有太大的問題。