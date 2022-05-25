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兒童疫苗首日預約施打 黃偉哲親往關切

▲台南市長黃偉哲上午前往歸仁區德安診所，關心學童首日接種情形（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲上午前往歸仁區德安診所，關心學童首日接種情形（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-05-25 11:36:10

台南市在24日接獲中央BNT疫苗，今（25）日即在相關醫療院所供兒童預約施打，市長黃偉哲上午特別前往歸仁區德安診所，關心學童首日接種情形。黃偉哲指出，台南疫苗施打量能足、家長們可透過「台南打疫苗」平台預約、停課不停學期間於醫院診所登記施打、恢復上課後則會安排到校施打。

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黃偉哲表示，今天是兒童疫苗施打第一天，台南的量能及疫苗供應是充裕的，只要上網登記，不管是莫德納還是輝瑞，請家長不用擔心，孩子一定打的到。因為現在停課無法到校，等到恢復實體上課後也可以安排到校施打，家長簽的同意書不會浪費，大家請放心，早一天讓孩子打疫苗，就早一天有保護力。

▲黃偉哲與診所人員加油打氣（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲與診所人員加油打氣（圖／台南市政府提供）
近日國內陸續發生學童確診後轉為重症個案，台南市5歲至11歲戶籍人口數逾11萬人，扣除之前有意願接種莫德納疫苗者2.7萬人，此次中央524日撥配3.3萬劑BNT疫苗、527日則預計撥配2.1萬劑BNT，等於中央撥補給台南的BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出。依據衛生福利部網站指出，目前我國食品藥物管理署已核准Moderna (莫德納) COVID-19疫苗及Pfizer-BioNTech COVID-19兒童劑型疫苗，可用於兒童接種，經衡酌國內外疫情、疫苗臨床試驗安全性及有效性數據及各國推動情形，建議接種2劑基礎劑。


另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 建議，兩劑接種間隔至少4週（28天），衡量接種間隔拉長，可能有助於疫苗免疫力提升與可能降低罕見心肌炎/心包膜炎不良事件發生風險，建議兒童及青少年，兩劑接種間隔以12週為原則。

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