兒童疫苗首日預約施打 黃偉哲親往關切

台南市在 24 日接獲中央 BNT 疫苗，今（ 25 ）日即在相關醫療院所供兒童預約施打，市長黃偉哲上午特別前往歸仁區德安診所，關心學童首日接種情形。黃偉哲指出，台南疫苗施打量能足、家長們可透過「台南打疫苗」平台預約、停課不停學期間於醫院診所登記施打、恢復上課後則會安排到校施打。

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黃偉哲表示，今天是兒童疫苗施打第一天，台南的量能及疫苗供應是充裕的，只要上網登記，不管是莫德納還是輝瑞，請家長不用擔心，孩子一定打的到。因為現在停課無法到校，等到恢復實體上課後也可以安排到校施打，家長簽的同意書不會浪費，大家請放心，早一天讓孩子打疫苗，就早一天有保護力。

▲黃偉哲與診所人員加油打氣（圖／台南市政府提供）

近日國內陸續發生學童確診後轉為重症個案，

台南市 5 歲至 11 歲戶籍人口數逾 11 萬人，扣除之前有意願接種莫德納疫苗者 2.7 萬人，此次中央 5 月 24 日撥配 3.3 萬劑 BNT 疫苗、 5 月 27 日則預計撥配 2.1 萬劑 BNT ，等於中央撥補給台南的 BNT 疫苗總數為 5.4 萬劑，陸續在預約平台開出。

依據衛生福利部網站指出，目前我國食品藥物管理署已核准 Moderna ( 莫德納 ) COVID-19 疫苗及 Pfizer-BioNTech COVID-19 兒童劑型疫苗，可用於兒童接種，經衡酌國內外疫情、疫苗臨床試驗安全性及有效性數據及各國推動情形，建議接種 2 劑基礎劑。