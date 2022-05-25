「快篩陽視同確診」怎賠？金管會：待衛福部公布流程確定
產險公會公布防疫險理賠指引出爐，但對於「快篩陽視同確診」、「居家照護視同住院」理賠部分卻未說明。對此，金管會保險局長施瓊華今（25）日表示，業者還在討論、尋求共識中，尤其「快篩陽視同確診」仍要等衛福部公布最後流程，等確認流程後就會盡快處理，只是因疫情一直在變化，給業者壓日期也不恰當，但一定會盡快對外說明。
對於有保戶抗議保險公司以「非本人簽名」為由拒保，施瓊華說，業者發現通路送來的紙本保件簽名都很類似，基於契約安定性，會給時間讓客戶來簽名，並不是拒保，是希望客戶來確認，如果有給合理期間，也希望客戶盡快確認投保意願，業者不能以此做為拒保理由。
至於防疫保單還百萬件在途，金管會主委黃天牧今日也再度掛保證，6月底之前會完成，也已經與業者溝通過，他們會盡量努力，但要如何確保他們會在6月底前完成，他說，不會等到6月底前才去確認，會逐週了解。
另外，防疫保單理賠金額已超過保費收入，成為「賠錢保單」，黃天牧重申，如果承保的保單有符合理賠條牛，業者就要理賠，財務上能支應就支應，如果真的未來有需要增資，部分公司也有安排思考增資程序。
對於金管會昨日記者會上提到「不會幫業者止血」，但會虛心受教一事，黃天牧強調，作為一個政務官，本來就是應該要接受外界批評，不符事實當然要釐清，有建設性的建議也會接受。