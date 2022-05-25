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學生提前放暑假？侯友宜：新北採高、低風險判斷

▲新北市長侯友宜今（25）日強調，新北採高風險、低風險的判斷，不管外面怎麼變，就是用這套制度面對疫情的變化。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.25）
▲新北市長侯友宜今（25）日強調，新北採高風險、低風險的判斷，不管外面怎麼變，就是用這套制度面對疫情的變化。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.25）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-25 11:41:58

疫情持續的攀升，學生是否提前放暑假也成為家長關注的焦點，台北市長柯文哲認為事涉各級學校及托嬰服務，最慢26日宣布；對此，新北市長侯友宜今（25）日強調，新北採高風險、低風險的判斷，不管外面怎麼變，就是用這套制度面對疫情的變化。

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侯友宜指出，新北市在教育體系的防疫政策，採取高風險、低風險的判斷，因為它就是台灣的縮影，除校長、教師、家長會，還有很多專家及教育局的討論後，該採線上教學就採線上，該實體教學，該分流教學一定會做好，若家長沒地方照顧孩子的，學校也會啟動基本的照顧。

侯友宜表示，這套機制從一開始到現在沒有改變過，不管外面怎麼變，新北都用這套制度面對疫情的變化；本來這段時間是疫情的高峰期，新北市的確診數字也都還在相對的高點上，面對疫情，新北市都會做好完善的配套，這才是新北要的作為。

總統蔡英文昨（24）日跟台北市副市長黃珊珊到北榮視察，不知道中央是否有跟新北對接，也會安排總統來視察？侯友宜回應，謝謝大家的關心，「新北市長會跟所有新北的市民全力一起努力、一起做好防疫」，行政團隊也會與所有醫療的團隊並肩作戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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