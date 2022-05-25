內幕／拜登願以武力護台　美方態度明確已改變

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，當時拜登正在收演講稿，似乎是處於準備要離開的狀態，對於記者提問，白宮其實事先也不知情，隨行官員對於拜登的直白說法感到錯愕。事後白宮趕緊澄清美國對台政策不變。
美國長期對台政策維持「戰略模糊」，不明確讓中國知道美國可能採取的行動。儘管拜登已公開說，願以武力保護台灣，拜登昨日也已改口，對台灣的戰略模糊政策並未改變。
外交部針對此事回應時指出，對拜登及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。國安相關人士透露，拜登的言論已修正，必須以白宮聲明稿為主，台灣的立場絕對只有「尊重拜登的發言」。
熟知外交、國安人士指出，拜登發言的場合屬於公開行程，較屬於外交方面事務，應該會從外交系統進行，由白宮、國務院轉達美國在台協會（AIT），再聯絡台灣外交部，不過這非拜登首次這樣的發言，事後白宮也已公開回應。
對於拜登和白宮的發言，該人士指出，「簡單的知會應該有」，因為必須確認雙方政府政策有無改變，會透過管道聯繫，蔡政府、拜登說過哪些元首級發言，幕僚要確認彼此議題方針、政策有沒有變。
另外長期研究台美關係人士指出，美方已經公開說政策沒有改變，但態度明確會協助台灣，具體怎麼協助美方有自己考量，現已呈現「戰略上明確、戰術上是模糊」，因此到底如何幫忙，將會視個案而定。
外交部方面不願透露台美之間的溝通管道，僅不斷表示台美溝通管道一切都順暢，並強調事後美方官員也重次強調基於《台灣關係法》，美國對台政策不變。