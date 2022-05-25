強尼戴普打臉前妻！請出DC總裁揭《水行俠》換角內幕
58歲強尼戴普告36歲前妻安柏赫德誹謗，求償5000萬美元（約台幣15億元），強尼戴普請出DC總裁濱田沃特作證，安柏赫德之所以在《水行俠2》戲分剪剩10分鐘不到，並非是受到強尼戴普官司的負面影響，而是她的角色本來就不重要，高層也認為她和男主角傑森摩莫亞沒有火花，早在第一集就想換角了。
濱田沃特證詞中指出，早在2018年《水行俠》劇本開發的階段，就已經設定好故事會圍繞在傑森摩莫亞、派翠克威爾森2個主角身上，安柏赫德的角色「梅拉公主」一開始就不是要角，她在《水行俠2》的戲分也不是被剪掉，而是本來就這麼少。
濱田沃特曾和華納影業高層討論過，雙方認為「她與傑森摩莫亞之間沒有化學反應」，還想把安柏赫德換角，娛樂產業顧問凱薩琳阿諾在法庭上補充，安柏赫德本來拍不成《水行俠2》，是導演溫子仁和傑森摩莫亞力保，她才能繼續拍攝。因為安柏赫德的形象一落千丈，失去4份代言合約和電影、電視劇角色，估計損失4500萬美元至5000萬美元。
除了請出DC總裁，強尼戴普還有一個強力證人是秘密武器，即是他的前女友、英國超模凱特摩絲，安柏赫德過去的證詞曾經提到，強尼戴普把凱特摩絲推下樓梯，對此，凱特摩絲將親自視訊為強尼戴普作證，還原這樁家暴羅生門的真相。