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強尼戴普打臉前妻！請出DC總裁揭《水行俠》換角內幕

▲強尼戴普的證人狠狠打臉安柏赫德。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普的證人狠狠打臉安柏赫德。（圖／美聯社／達志影像）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-25 12:00:142022-05-25 12:31:35

58歲強尼戴普告36歲前妻安柏赫德誹謗，求償5000萬美元（約台幣15億元），強尼戴普請出DC總裁濱田沃特作證，安柏赫德之所以在《水行俠2》戲分剪剩10分鐘不到，並非是受到強尼戴普官司的負面影響，而是她的角色本來就不重要，高層也認為她和男主角傑森摩莫亞沒有火花，早在第一集就想換角了。

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▲《水行俠》電影海報。(圖 / 翻攝自網路)
▲安柏赫德（左）差點保不住《水行俠》的角色。(圖 / 翻攝自網路)
濱田沃特證詞中指出，早在2018年《水行俠》劇本開發的階段，就已經設定好故事會圍繞在傑森摩莫亞、派翠克威爾森2個主角身上，安柏赫德的角色「梅拉公主」一開始就不是要角，她在《水行俠2》的戲分也不是被剪掉，而是本來就這麼少。

濱田沃特曾和華納影業高層討論過，雙方認為「她與傑森摩莫亞之間沒有化學反應」，還想把安柏赫德換角，娛樂產業顧問凱薩琳阿諾在法庭上補充，安柏赫德本來拍不成《水行俠2》，是導演溫子仁和傑森摩莫亞力保，她才能繼續拍攝。因為安柏赫德的形象一落千丈，失去4份代言合約和電影、電視劇角色，估計損失4500萬美元至5000萬美元。

▲東西女神大亂鬥！水原希子、超模凱特摩絲同台飆「鞋」。（圖／公關提供）
▲凱特摩絲將為強尼戴普作證。（圖／公關提供）
除了請出DC總裁，強尼戴普還有一個強力證人是秘密武器，即是他的前女友、英國超模凱特摩絲，安柏赫德過去的證詞曾經提到，強尼戴普把凱特摩絲推下樓梯，對此，凱特摩絲將親自視訊為強尼戴普作證，還原這樁家暴羅生門的真相。
 

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