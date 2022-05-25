COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全國檢警調廉宣示選舉查察　反滲透法嚴抓境外資金假訊息

▲最高檢九合一選舉督導小組25日揭牌，檢警調廉首長共同主持，左起調查局長王俊力、台灣高檢署檢察長張斗輝、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、警政署長陳家欽、廉政署長莊榮松。（圖／民眾提供，2022.5.25）
▲最高檢九合一選舉督導小組25日揭牌，檢警調廉首長共同主持，左起調查局長王俊力、台灣高檢署檢察長張斗輝、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、警政署長陳家欽、廉政署長莊榮松。（圖／民眾提供，2022.5.25）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-25 12:14:03

年底有九合一地方公職人員選舉，最高檢察署今（25）日舉行「查察賄選及暴力督導小組」揭牌儀式，各地方檢察署也同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，正式宣告各檢察、調查、警察及廉政機關全力投入本次地方公職人員選舉查察。法務部長蔡清祥表示，如何善用科技查賄，杜絕賄選管道、阻斷境外資金流入介選及嚴防假訊息妨害選舉，為重點工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭牌儀式上，由法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、警政署長陳家欽等檢警調首長共同主持揭牌。

蔡清祥致詞表示，因有9項（直轄市長、縣市長、議員、鄉鎮市長、代表、村里長等）地方公職人員選舉同時舉行，不僅選舉種類多且參選者眾，地方型選舉易有結構性賄選、假訊息快速傳播、境外勢力及資金介選等3項挑戰；因應挑戰已提出「一個核心目標」、「三項重點工作」、「六大具體作為」之工作綱領，3月31日函頒檢、警、調、廉等查察機關，全力防制賄選、暴力、境外資金及假訊息等介入選舉，強化各項查察工作成效，達成端正選風之任務。

蔡清祥也指示，賄選者以候選人的樁腳居多，向上溯源至候選人，應加強科技偵查；另外，賄選已不再侷限傳統現金買票，可能擴及虛擬通貨等新興數位支付工具，可善用金融情報中心（FIU）功能，嚴查金流。

同一時間，有「天下第一檢」之稱的台北地檢署也舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。北檢表示，《反滲透法》已於2020年1月15日公布施行，該法就受「滲透來源」之指示、委託或資助而介入選舉之行為，明定相關刑責，因此在偵辦境外資金介入選舉案件時，對其資金是否來自「滲透來源」，必將列為調查重點。

▲台北地檢署25日舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式。（圖／北檢提供）
▲台北地檢署25日舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式。（圖／北檢提供）

農田水利會收歸國有　聲請人批外行領導內行

前北檢檢察長周章欽　6月轉任律師

縣市議員財產上網公告　立院初審通過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀