全國檢警調廉宣示選舉查察 反滲透法嚴抓境外資金假訊息
年底有九合一地方公職人員選舉，最高檢察署今（25）日舉行「查察賄選及暴力督導小組」揭牌儀式，各地方檢察署也同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，正式宣告各檢察、調查、警察及廉政機關全力投入本次地方公職人員選舉查察。法務部長蔡清祥表示，如何善用科技查賄，杜絕賄選管道、阻斷境外資金流入介選及嚴防假訊息妨害選舉，為重點工作。
揭牌儀式上，由法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、警政署長陳家欽等檢警調首長共同主持揭牌。
蔡清祥致詞表示，因有9項（直轄市長、縣市長、議員、鄉鎮市長、代表、村里長等）地方公職人員選舉同時舉行，不僅選舉種類多且參選者眾，地方型選舉易有結構性賄選、假訊息快速傳播、境外勢力及資金介選等3項挑戰；因應挑戰已提出「一個核心目標」、「三項重點工作」、「六大具體作為」之工作綱領，3月31日函頒檢、警、調、廉等查察機關，全力防制賄選、暴力、境外資金及假訊息等介入選舉，強化各項查察工作成效，達成端正選風之任務。
蔡清祥也指示，賄選者以候選人的樁腳居多，向上溯源至候選人，應加強科技偵查；另外，賄選已不再侷限傳統現金買票，可能擴及虛擬通貨等新興數位支付工具，可善用金融情報中心（FIU）功能，嚴查金流。
同一時間，有「天下第一檢」之稱的台北地檢署也舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。北檢表示，《反滲透法》已於2020年1月15日公布施行，該法就受「滲透來源」之指示、委託或資助而介入選舉之行為，明定相關刑責，因此在偵辦境外資金介入選舉案件時，對其資金是否來自「滲透來源」，必將列為調查重點。