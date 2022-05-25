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林志玲的真愛密碼／愛情只是一瞬間　要努力才能化為永恆

▲林志玲認為愛情只是一瞬間，需要更多包容、勇氣和努力，才能將瞬間化為永恆。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲認為愛情只是一瞬間，需要更多包容、勇氣和努力，才能將瞬間化為永恆。（圖／林志玲工作室提供）

文/姊妹淘

2022-05-25 12:30:00

林志玲與Akira結婚生子幸福美滿，兩人在結婚時曾接受時尚雜誌《Vogue》專訪分享對於愛跟幸福的定義。45歲才遇到真愛，林志玲頗有感觸，她在當時的訪談間拋出許多金句，她表示只要內心保持善念、時刻有愛，就會無懼無礙。

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▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／取自林志玲微博）
▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／取自林志玲微博）
「幸福真的是可以自己去創造的」
隨著年紀漸長，很多渴望愛情卻單身的女人，容易對自己失去信心，但林志玲認為，只要堅信著「愛」的存在，並且努力去為自己製造機會，還是會遇到專屬於自己的緣分。「因為愛，無礙，因為愛，無懼，於是不要輕忽你自己的力量，一生一次，一定要做最好的自己。」


▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／取自林志玲微博）
▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／取自林志玲微博）
「為了更好的未來，磨合與調整是生活中必須要做的事，因為愛情只是一瞬間的禮物，需要很多的勇氣、包容、胸懷、天真跟努力，才能把一瞬間化為永恆，是一段沒有終點的追尋。」
儘管大家都說，愛一個人就要愛完整的對方，然而走到人生半載，林志玲終於領悟到光有「愛情」是不夠的，還需要彼此的努力才能維繫一段關係，而這早已超越了「愛情」，來到了「愛」的階段。


好比父母對待我們，即便有很多生活習慣、觀念看不慣，唸歸唸，仍舊會接納我們，不輕易言棄，這些都是源自於包容和胸懷。而涵納這一切的，其實就是愛。


▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／取自林志玲微博）
▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／取自林志玲微博）
「最好的愛情關係，就是不管經歷了多久的時間，仍舊可以看見和記得彼此的好。」
林志玲透露，和Akira交往期間時常分隔兩地，但距離絲毫不影響兩人情感的堅定，「幾乎他在哪，我就會飛去哪，我認為當有心要在一起，時間、工作等等都可以克服跟安排。」她表示理想的婚姻狀態，就是無論情況好壞都願意一起度過，這是出於一種互相珍惜的心。


▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／Vogue提供）
▲林志玲吐露，愛情只是一瞬間，需要許多包容和勇氣，才能踏平一個個難關。（圖／Vogue提供）
「和這個人在一起，我可以是怎麼樣的自己，他可以是怎麼樣的他，然後兩個人因為這樣子而感覺到幸福。」
在最愛的人身旁，我們可以活得像個孩子。待在Akira身邊，林志玲坦言她能夠自由自在，可以穿高跟鞋當女人，也可以打赤腳做小孩。同樣地，Akira也可以在她面前自由撒嬌，當一個小男孩，他們彼此互為月亮跟太陽。


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