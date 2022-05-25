華視定位不公不民！李永得：應盤整、討論法制與體制面

我是廣告 請繼續往下閱讀
李永得說，華視在公廣集團的定位確實不清楚，對於內部工作人員、節目呈現、營運上造成影響，需有魄力去解決，第一應從體制面，也就是公司治理層面，包括公視、華視、台語台等關係、公廣體系問題由公視董事會討論，第二是從法制面做修法，相關修法、資源等則由文化部來協助。
立委張廖萬堅也質疑華視定位問題，他指出，2006年華視以附負擔捐贈給公視，雖屬公廣集團的一員，卻沒有任何政府預算和補助，完全自負盈虧，公視基金會持股占8成3、民股占近1成7，造成定位不明，監察院曾針對華視爭議提出糾正，建議華視循韓國MBC模式，身為公廣集團一員，但可有商業廣告收入、以商業模式經營，另外，公視董事長胡元輝先前曾說要依循慣例兼任華視董事長，想了解部長看法。
李永得說，華視未來方向要朝向「分立又有聯合」，但目前是把所有權力集中在公視基金會，「我認為是體制上重大需要討論的問題」，其實16年前媒改社詢問他此一議題，他便不大贊成。
張廖萬堅表示，華視的調查報告今天出來，認為華視頻出包的關鍵因素是華視組織定位不明，長年在商業電視台和公廣集團2種營運策略不同的角色間擺盪，需自負盈虧又要背負公共價值責任，無法提供員工明確工作願景，對外攬才不易等，這樣的問題已拖了16年。
李永得指出，華視要既有商業競爭能力、又要有公共的任務跟品質，確實是公司治理問題，未來公視董事會得解決，目前方式是中央集權，但「公共的東西若中央集權便缺發公共性、公共必須分治自主」，從公司和機構的治理來說，要充分授權才有公共性。
他說，以南韓的MBC公共電視台為例，MBC便是兩個基金會用商業方式去營運公共電視，公共性在於製作優質節目，且營利不回歸股東，而是提升員工福利與節目品質，但韓國電視台環境與台灣不同，也不能完全遵循MBC模式，而是應由政府負擔一部分，但大部分由華視去自主。
對於華視定位問題，李永得在中場休息接受媒體聯訪時表示，從目前狀況來看，確實需要檢討，有人主張是全部民營化，但他仍認為要公共化，但得給華視更多的自主權，而非像現在全部董事都由公視指派，「我覺得這個是很關鍵的問題」。
他認為，以公司治理角度來說，華視必須把定位、財務結構、資產活化等問題先盤整，再來談政府的附負擔，但其實目前華視3、4成財務結構來自房租收入，這就是政府的錢，政府每年補助也有將近1億，因此華視還是得先盤整清楚，再來談定位問題。
至於華視與公視分工問題。他說，應該由公視董事會去討論，讓其有更多自主性，文化部不該下指導棋。