COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

華視定位不公不民！李永得：應盤整、討論法制與體制面

▲文化部長李永得今（25）日表示，華視應該公共化，但得給更多自主權，並從法制和體制面著手討論。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.25）
▲文化部長李永得今（25）日表示，華視應該公共化，但得給更多自主權，並從法制和體制面著手討論。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.25）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-25 12:17:582022-05-25 12:24:50

華視9度出包，其公私定位不明問題再次浮上檯面，多名立委今（25）日在立法院教委會關切華視未來定位，究竟要公共化還是要民營化？對此，文化部長李永得表示，應該公共化，但得給華視更多的自主權，應盤整財務結構、資產活化等問題，並從法制和體制面著手討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委林奕華指出，華視早年是商業電視台，16年前被納入公廣集團後，卻留有若干民股，造成造成長期以來「不公不民」、身分定位不明，政府沒給錢，卻以公廣集團公視法規格要求之，如今華視爭議不斷，最該譴責的是文化部，究竟文化部要買回民股，還是讓華視回歸商營？

李永得說，華視在公廣集團的定位確實不清楚，對於內部工作人員、節目呈現、營運上造成影響，需有魄力去解決，第一應從體制面，也就是公司治理層面，包括公視、華視、台語台等關係、公廣體系問題由公視董事會討論，第二是從法制面做修法，相關修法、資源等則由文化部來協助。

立委張廖萬堅也質疑華視定位問題，他指出，2006年華視以附負擔捐贈給公視，雖屬公廣集團的一員，卻沒有任何政府預算和補助，完全自負盈虧，公視基金會持股占8成3、民股占近1成7，造成定位不明，監察院曾針對華視爭議提出糾正，建議華視循韓國MBC模式，身為公廣集團一員，但可有商業廣告收入、以商業模式經營，另外，公視董事長胡元輝先前曾說要依循慣例兼任華視董事長，想了解部長看法。

李永得說，華視未來方向要朝向「分立又有聯合」，但目前是把所有權力集中在公視基金會，「我認為是體制上重大需要討論的問題」，其實16年前媒改社詢問他此一議題，他便不大贊成。

張廖萬堅表示，華視的調查報告今天出來，認為華視頻出包的關鍵因素是華視組織定位不明，長年在商業電視台和公廣集團2種營運策略不同的角色間擺盪，需自負盈虧又要背負公共價值責任，無法提供員工明確工作願景，對外攬才不易等，這樣的問題已拖了16年。

李永得指出，華視要既有商業競爭能力、又要有公共的任務跟品質，確實是公司治理問題，未來公視董事會得解決，目前方式是中央集權，但「公共的東西若中央集權便缺發公共性、公共必須分治自主」，從公司和機構的治理來說，要充分授權才有公共性。

他說，以南韓的MBC公共電視台為例，MBC便是兩個基金會用商業方式去營運公共電視，公共性在於製作優質節目，且營利不回歸股東，而是提升員工福利與節目品質，但韓國電視台環境與台灣不同，也不能完全遵循MBC模式，而是應由政府負擔一部分，但大部分由華視去自主。

對於華視定位問題，李永得在中場休息接受媒體聯訪時表示，從目前狀況來看，確實需要檢討，有人主張是全部民營化，但他仍認為要公共化，但得給華視更多的自主權，而非像現在全部董事都由公視指派，「我覺得這個是很關鍵的問題」。

他認為，以公司治理角度來說，華視必須把定位、財務結構、資產活化等問題先盤整，再來談政府的附負擔，但其實目前華視3、4成財務結構來自房租收入，這就是政府的錢，政府每年補助也有將近1億，因此華視還是得先盤整清楚，再來談定位問題。

至於華視與公視分工問題。他說，應該由公視董事會去討論，讓其有更多自主性，文化部不該下指導棋。

立委批華視懲處名單未提陳雅琳！李永得：尊重懲處結果

華視接連出包監督不了　民眾黨質疑NCC存在必要性

華視新聞7度出包　文化部：要求華視5月25日提出總體報告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀