快訊／暴增「76例」死亡個案！本土+89352、境外+37

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指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為46例男性、30例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日。
指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性，16例女性，1例調查中；年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月18日至5月24日。
指揮中心統計，截至目前國內累計10,570,121例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,016,807例排除)，其中1,558,380例確診，分別為12,668例境外移入、1,545,658例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,554例COVID-19死亡病例，其中1,539例本土，個案居住縣市分布為新北市687例、臺北市473例、基隆市77例、臺中市47例、桃園市42例、彰化縣34例、高雄市32例、花蓮縣26例、臺南市22例、屏東縣18例、新竹縣17例、宜蘭縣15例、臺東縣12例、雲林縣11例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市4例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。