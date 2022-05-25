張志豪、何博文聚焦防疫質詢侯友宜　不滿陳潤秋護駕搶答

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侯友宜回應，阻絕於境外誰管的？中央管的！追根究底從口罩、疫苗到入境普篩，去年如果聽他的畫阻絕於境外，不要讓進來，就沒這些事了，這責任誰要負？中央啊！事情還沒開始發生前，就跟中央建議入境2次普篩，有沒有做？有沒有？有啊！拖了1年多才做，現在才說邊境要開放，經濟要復甦，這就要準備有共存的想法。
何博文對侯友宜的說法不滿，反譏遺傳到前總統馬英九都是別人的錯，「所以都是你對，聽你的話都是對的，是不是？」砲轟侯友宜去年也說「封城」，結果造成民眾的恐慌去賣場、超商採買物資，造成一堆人染疫；很多事情不是你話講在前頭就是你贏，做事情要有節奏、有次序，要尊重專家學者的會議」，新北市不是全國唯一的縣市，還要尊重其他縣市的意見。
侯友宜強調，中央本來就要準備好的，阻絕境外擋住不進來，就不會有現在這種事，但源頭沒有擋好，後面怎麼奔波都沒有用；「如果口罩夠，就不用口罩實名制；疫苗夠，就不用讓大家這麼害怕」，他都有聽新北市專家的建議提早反映了，但中央等到一群人染疫才來做，一堆人在收尾；此外，防疫指揮官是衛福部長陳時中，因此有關防疫的需求與建議，都會打給陳時中而非總統蔡英文。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。