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張志豪、何博文聚焦防疫質詢侯友宜　不滿陳潤秋護駕搶答

▲民進黨新北市議員張志豪、何博文聚焦防疫及與總統蔡英文通話的議題；不過，衛生局長陳潤秋卻多次跳出來搶答，引起張志豪、何博文的不滿。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.25）
▲民進黨新北市議員張志豪、何博文聚焦防疫及與總統蔡英文通話的議題；不過，衛生局長陳潤秋卻多次跳出來搶答，引起張志豪、何博文的不滿。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.25）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-25 14:02:012022-05-25 14:03:16

新北市議會今（25）日進行市政總質詢的議程，民進黨新北市議員張志豪、何博文聚焦防疫及與總統蔡英文通話的議題；不過，衛生局長陳潤秋卻多次跳出來搶答，引起張志豪、何博文的不滿，怒批業務質詢不來、總質詢卻護駕搶話，要求大會主席、副議長陳鴻源制止。

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何博文指出，從去年萬華疫情爆發傳到中和、永和等地，新北的疫情最嚴重、確診人數眾多，包括他也確診康復了，不管中央還是地方，第一線都非常辛苦，盼新北市長侯友宜能更傳遞正面能量，詢問侯友宜是否應對市民說聲「歹勢，辛苦了！」強調「這不見得是你的錯」，僅表達關懷之意，另也對防疫指揮官陳時中說句「謝謝你，辛苦了」？

侯友宜回應，阻絕於境外誰管的？中央管的！追根究底從口罩、疫苗到入境普篩，去年如果聽他的畫阻絕於境外，不要讓進來，就沒這些事了，這責任誰要負？中央啊！事情還沒開始發生前，就跟中央建議入境2次普篩，有沒有做？有沒有？有啊！拖了1年多才做，現在才說邊境要開放，經濟要復甦，這就要準備有共存的想法。

何博文對侯友宜的說法不滿，反譏遺傳到前總統馬英九都是別人的錯，「所以都是你對，聽你的話都是對的，是不是？」砲轟侯友宜去年也說「封城」，結果造成民眾的恐慌去賣場、超商採買物資，造成一堆人染疫；很多事情不是你話講在前頭就是你贏，做事情要有節奏、有次序，要尊重專家學者的會議」，新北市不是全國唯一的縣市，還要尊重其他縣市的意見。

侯友宜強調，中央本來就要準備好的，阻絕境外擋住不進來，就不會有現在這種事，但源頭沒有擋好，後面怎麼奔波都沒有用；「如果口罩夠，就不用口罩實名制；疫苗夠，就不用讓大家這麼害怕」，他都有聽新北市專家的建議提早反映了，但中央等到一群人染疫才來做，一堆人在收尾；此外，防疫指揮官是衛福部長陳時中，因此有關防疫的需求與建議，都會打給陳時中而非總統蔡英文。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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