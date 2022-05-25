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工資高、清零封城！中國製造業寒冬　東南亞迎來轉單商機

▲中國工資水漲船高，出現大量服飾品牌代工廠陸續將產能轉移到東南亞國家的現象。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國工資水漲船高，出現大量服飾品牌代工廠陸續將產能轉移到東南亞國家的現象。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-25 14:03:012022-05-25 14:47:44

受到新型冠狀肺炎疫情的影響，中國部分地區進行嚴格的防疫控管，導致訂單難以如期完工，許多外企紛紛決定轉移據點道東南亞。中國新聞週刊在24日刊出以「訂單轉移東南亞，外貿寒冬來了？」為題、長達近5500字的長篇報導，描述了中國製造業如今面臨的困境。

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報導指出，珠三角、長三角地區的工業生產秩序因疫情被打亂，物流不暢、原材料和成本上漲等方面持續受到壓力。由於供給側受阻，海外訂單和客戶流失。同時，東南亞如越南等國3、4月勞動密集型產品出口，年增率卻大幅上揚。

華創證券分析，3月份中國出口額已滑落到2021年3月同期水平，滑落的空間由東南亞經濟體為主的國家基本填補。墨西哥、土耳其等地由於距離歐美國家有地緣便利優勢，也成為中國產能和訂單轉移的熱門目的地。

由於廉價勞動力，外企們將目光瞄向了越南等東南亞國家，如三星、富士康、微軟、英特爾、松下等國際巨頭。另外，為了進一步吸引外資，越南還與歐盟簽訂自由貿易協定，減掉百分之九十九的關稅；製定吸引外資的政策，比如降低關稅吸引外企在越南建工廠。這一舉措取得了良好的進展，很多的外企衝著這一點，紛紛撤掉在中國的企業。

雖然報導指出大量訂單外移至東南亞，但也不忘強調東南亞國家仍無法完全取代中國。該篇報導引述劉永斌說法，指東南亞國家如越南能取代中國一部分，但因人口基數限制，不會完全替代中國的產業鏈。不過，許多專家指出，除了工廠外移，日漸崛起的東南亞國家紡織業也正成為中國紡織企業的主要競爭對手，未來勢必將進行激烈的產業競爭。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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