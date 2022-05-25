工資高、清零封城！中國製造業寒冬　東南亞迎來轉單商機

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華創證券分析，3月份中國出口額已滑落到2021年3月同期水平，滑落的空間由東南亞經濟體為主的國家基本填補。墨西哥、土耳其等地由於距離歐美國家有地緣便利優勢，也成為中國產能和訂單轉移的熱門目的地。
由於廉價勞動力，外企們將目光瞄向了越南等東南亞國家，如三星、富士康、微軟、英特爾、松下等國際巨頭。另外，為了進一步吸引外資，越南還與歐盟簽訂自由貿易協定，減掉百分之九十九的關稅；製定吸引外資的政策，比如降低關稅吸引外企在越南建工廠。這一舉措取得了良好的進展，很多的外企衝著這一點，紛紛撤掉在中國的企業。
雖然報導指出大量訂單外移至東南亞，但也不忘強調東南亞國家仍無法完全取代中國。該篇報導引述劉永斌說法，指東南亞國家如越南能取代中國一部分，但因人口基數限制，不會完全替代中國的產業鏈。不過，許多專家指出，除了工廠外移，日漸崛起的東南亞國家紡織業也正成為中國紡織企業的主要競爭對手，未來勢必將進行激烈的產業競爭。
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