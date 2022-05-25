中小學提早放暑假？教育部：無規劃、將取消九宮格停課

我是廣告 請繼續往下閱讀
國高中九宮格停課爭議延燒許久，教團、家長團體、學團皆反對九宮格停課標準。教育部終於在今天表示，因應疫情發展及指揮中心公布防疫措施，教育部針對校園因應疫情調整授課方式，將持續依各地方疫情，以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學方式因應，並刻正調整校園停課標準，讓國、高中比照國小、幼兒園的實施原則，亦即取消國高中九宮格制度，並於報送指揮中心核定後盡快公布。
針對中小學提早放暑假議題，教育部指出，依據各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，如採平行挪移學期時間提前放暑假，對於畢業生及新生入學銜接權益影響甚鉅，因此，無規劃提早放暑假的做法。
另外，配合校園防疫工作及調整授課方式，教育部祭出多項配套措施，包括指揮中心持續提供教育部公費快篩試劑及時配發各縣市運用於各級學校（含幼兒園），預計5月27日再配發60萬劑至各縣市，累計配發270萬劑次，後續每週將持續配發；因應各級學校投入防疫工作人力，國教署已於5月17日行文各縣市政府說明，110學年度第2學期對各地方政府的各項評鑑、訪視暫緩辦理。
教育部已爭取獲行政院支持，目前規劃補助大專以下各級公私立學校（含幼兒園）學校人員防疫作業加班費；因應縣市、學校如有實施線上教學或混合教學，教育部提供線上教學便利包及因材網中小學數位教材專區等線上資源運用，並請各縣市善用本次「推動中小學數位學習精進方案」採購的學習載具，以備暫停實體課程時能即時提供學生借用，有關學習載具、4G SIM卡及網卡，倘各縣市有調度困難，由教育部協處調度。
教育部提醒，目前適逢滿5歲至17歲兒童及青少年族群COVID-19疫苗接種作業準備，教育部請各縣市政府於實施調整授課方式時，須兼顧學生施打便利性，並妥善進行疫苗接種前後衛教宣導、學生接種作業意願評估、校園集中接種或協調合約醫療院所施打規劃等作業，以維護學生健康權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。