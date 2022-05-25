快篩陽＝確診「全民適用」！5大配合事項曝　明日起實施

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一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
二、將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。
指揮中心進一步提醒，屬於住家居家照護對象，以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。
指揮中心說明，有關確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：
一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。
二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。
三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。