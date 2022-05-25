電子領攻、傳產助威 台股上漲140點收16104點
美股漲跌互見，台股今（25）日走勢與美股分歧，在電子反彈領攻，加上傳產助威下，台股重新站上萬六大關，更一度上漲205.55點，終場收在16104.03點，漲140.40點，漲幅0.88%，成交金額2130.21億元，其中電器電纜漲幅超過6%，貿易百貨也有2%以上漲幅，台積電股價終場收524元，上漲4元，漲0.77%，航運股的長榮航也漲5%以上 ，華航漲逾3%，倒是金融及造紙類股收黑，金控雙雄國泰及富邦跌幅都有1%以上。
投資人擔心美國政府積極採取行動，遏制飆至數10年高點的通貨膨脹，可能使美國經濟陷入衰退，美股走勢分歧，道瓊工業指數小漲48.38點，漲0.15%，以31928.62點作收；標普500指數下跌32.27點，跌0.81%，收在3941.48點；科技股那斯達克指數重挫270.82點，跌2.35%，收11264.45點；費城半導體指數大跌71.382點，跌2.46%，收2827.046點。
台股今日則是開高走高，以15987.74點、上漲24.11點開出，在電子及航運反彈領攻下，重回萬六大關，即便一度後繼無力，漲幅有收斂，但10點過後台積電漲幅擴大，股價一度攻上529元，加上其他傳產類股也發動攻勢，台股漲幅擴大逾百點，一度來到16169.18點，上漲205.55點，終場收在16104.03點，上漲140.40點。
就類股表現來看，今日電器電纜類股漲勢最猛6.38%，貿易百貨股也有2.31%漲幅，其餘包括電子零組件、資訊服務、光電、傳產的航運、水泥、化工、電機機械、化學生技醫療、橡膠、汽車、油電燃氣股漲幅也都有1%以上，反倒金融及造紙類股收黑。
在個股表現上，蘋概三天王台積電股價收在524元，漲09.77%，大立光漲2.52%，收1625元，鴻海也上漲1.39%，收109.5元，而聯發科、台達電、華碩、國巨也都有1%以上漲幅，而航運股的長榮航漲5.01%，收在33.55元，華航也有3.33%漲幅，陽明漲1.6%，萬海則收黑跌0.62%。
至於金融股賣壓仍沈重，金控股除華南金及兆豐金收漲之外，其餘都跌，其中金控雙雄國泰金跌1.15%，富邦金跌1%，開發金跌更多2.56%，元大金也跌逾1%。