▲ 554 萬起！高性能休旅 Audi SQ7 在台上市

Audi 正式導入小改款高性能運動休旅 SQ7，動力換上新 4.0 升 V8 缸內直噴汽油雙渦輪增壓引擎，集結 quattro 智慧型智慧四環傳動、動態全輪轉向系統、運動化主動式氣壓懸吊及全方位智慧安全於一身，建議售價 554 萬元起。
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敏捷性能操控
四環七人座性能旗艦車型 Audi SQ7，搭載 V8 缸內直噴汽油雙渦輪增壓引擎，同時搭配主動式汽缸管理系統，最大馬力可輸出 507 hp 及最大扭力 770 Nm，透過新設計的 tiptronic 八速手自排變速箱和 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統配合運作之下，0-100km/h 加速僅需 4.1 秒即可完成，並將動態全輪轉向系統及運動化主動式氣壓懸吊系統列為標準配備。
S 專屬內外設計細節
Audi SQ7 搭載 S 專屬外觀設計，八角形大型單體式水箱罩融合六道直立柵欄的框架，搭配車頭兩側前保桿鍍鉻刀鋒設計、鋁合金塗裝車外後視鏡、21 吋 Audi Sport 專屬鋁圈及車尾鍍鉻後保桿雙出排氣管設計。車艙雙前座採用 Valcona 真皮跑車座椅 plus 附 S 專屬印記，同時亦提供灰、紅及黑三種顏色供自由搭配。Audi SQ7 為全尺寸七人座SUV 設定，第三排座椅設定不僅滿足乘坐需求，如將第 2、3 排椅背進行收折，最大可提供達 1,890 升空間。
新世代數位化生活
Audi SQ7 同樣搭載 Audi 新世代數位化車載科技，12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、支援觸控、語音聲控功能的 MMI navigation plus 多媒體導航系統等皆為車艙標準配備；另車內更標配 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統， 配置 19 支喇叭。
行車安全面向，Audi SQ7 標配 Audi 全方位智慧安全輔助系統，並具備車況抬頭顯示器、360 度環景 3D 顯影等功能；另在燈光科技部分不僅配備HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光燈頭組，藉由雙排 32 組可獨立啟閉的照明設計，可適應於任何天候狀況，敏捷地依據路況與車輛相對距離，主動調整照射角度提供更寬廣清晰的視野，更搭載進階 Audi 智慧雷射遠光燈，其投射距離可達將近 500 公尺。