中重症+191例！雲林6歲男童併發腦炎 體溫高達42.7度
中央流行疫情指揮中心表示，今（25）日增89352例本土個案，其中有191例中重症個案，分別為中症122人、重症69人。醫療應變組副組長羅一鈞說，重症部分最年輕個案為6歲男童，本身有氣喘過敏性鼻炎病史，家中有人確診後，當天高燒39度，深夜出現嘔吐、抽搐等症狀，緊急送醫急診量測體溫高燒至42.7度，緊急快篩確認陽性，目前轉送到另一家醫院加護病房使用類固醇、免疫調節劑、降腦壓藥物、瑞德西韋進行治療。
針對本土確診中重症個案，羅一鈞表示，今日重症新增69人，當中最年輕個案為一名未滿10歲幼童，居住在雲林，是位6歲男童，本身有氣喘、過敏性鼻炎病史，他是5/21家中有人確診，當天晚上發燒到39度，且出現寒顫、食慾下降等徵召，深夜出現意識變化跟一些嘔吐、抽搐症狀，家人緊急送醫，高燒至42.7度，血壓偏低，經緊急快篩確認陽性，轉送到另一家醫院加護病房進行救治。
羅一鈞指出，院方也緊急為男童插管，並進行X光片、頭部電腦斷層，發現有肺炎、腦水腫，診斷新冠病毒感染併發腦炎肺炎，目前在加護病房中，使用類固醇、免疫調節劑、降腦壓藥物、瑞德西韋進行治療。
指揮中心統計，今年國內累積本土病例144萬1731人，143萬8376人為輕症，輕症比例99.7%，中重症共3355例，其中重症中有701人死亡。而兒童重症部分，累積共15例，有7人併發腦炎。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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