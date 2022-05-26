拖2年「捍衛戰士2」終上映 阿湯哥夾克再現中華民國國旗
睽違36年，好萊塢男星湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士」續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）本週上映，這部被譽為「美國最強募兵電影」因為新冠肺炎疫情延宕2年終於上映。在2019年預告片中，湯姆克魯斯飛行外套上的中華民國國旗一度被消失，沒想到正片竟被保留，日前片商試片時引發影迷一陣驚呼。
1986年上映的「捍衛戰士」第一集中，湯姆克魯斯飾演的主角彼德米契爾上尉（LT Pete Mitchell）穿著G-1飛行外套上「USS Galveston CLG-3 1963-1964年西太平洋巡弋章」繡有中華民國國旗，這是紀念美國海軍巡洋艦「加爾維斯頓號」在1963及1964年巡航經過台灣、日本等西太平洋的歷史性航程，因此上面繡有美國、聯合國、日本與中華民國的旗幟。
2019年的續集預告片中，「美國海軍1985-1986印度洋巡弋章」則沒有了中華民國國旗，研判可能是怕出現中華民國國旗無法通過中國大陸的電檢，而無法在中國上映。時任美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當時呼籲好萊塢應挺直腰桿，不要為了票房屈服於中國電檢制度。
「捍衛戰士」續集中，主角換穿CWU-36P飛行外套，這款外套是1970年代之後，美國三軍飛行員共通的夏季版飛行外套。預告片中外套背面出現的「美國海軍1985-1986印度洋巡弋章」，其實就是第一集上映時，故事中男主角駕駛F-14戰機擊落多架MiG-28戰機，讓敵軍落荒而逃的時間點。
「捍衛戰士2」外套出現我國國旗引發中國網民憤怒，揚言抵制該片，但是該片中國尚未排定上映日期，而外套國旗畫面是否為台灣區域限定，恐怕要等到中國正式上映才知道。過去片商為符合中國的電檢制度，經常會拍攝2種版本，例如電影「無間道1」中，台港地區上映版本飾演黑道在警局臥底的男主角最後逍遙法外，但是中國播放版本卻是遭到繩之以法。