防範兒童重症風險 指揮中心：訂定「臨床處置相關指引」
鑑於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為防範兒童重症風險，中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，已於上週召開專家會議，並訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，後續將會發布醫界通函供給各界醫師參考。另兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數的7成，提供各地方政府兒童疫苗施打規劃，以提升保護力。
指揮中心說明，針對兒童個案醫療資源，已擴大設置56家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、27家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由4家兒童醫院和19家醫學中心承擔收治，相關調度由緊急醫療網中心專人負責，醫院機構家數將視疫情狀況持續更新。
指揮中心指出，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合於今日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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