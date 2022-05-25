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防範兒童重症風險　指揮中心：訂定「臨床處置相關指引」

▲為防範兒童重症風險，指揮中心訂定「兒童臨床處置相關指引」。（圖／翻攝自Unsplash）
▲為防範兒童重症風險，指揮中心訂定「兒童臨床處置相關指引」。（圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 14:27:242022-05-25 15:01:18

鑑於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為防範兒童重症風險，中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，已於上週召開專家會議，並訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，後續將會發布醫界通函供給各界醫師參考。另兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數的7成，提供各地方政府兒童疫苗施打規劃，以提升保護力。

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▲擴大兒童專責病床及ICU開設。（圖／指揮中心）
▲擴大兒童專責病床及ICU開設。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，針對兒童個案醫療資源，已擴大設置56家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、27家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由4家兒童醫院和19家醫學中心承擔收治，相關調度由緊急醫療網中心專人負責，醫院機構家數將視疫情狀況持續更新。

指揮中心指出，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合於今日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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