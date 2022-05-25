《原子》5新星出列！林佳辰小孩迎滅團危機　誰能勝出？

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「天王星」以嘻哈風格引起關注，也是團體投票第一名，其中團員小孩、蔡承祐不僅同年同月同日生，就連人氣也都是團內的一、三名。蔡承祐表示走上選秀這條路，其實是誤打誤撞，但還是很開心能將興趣融入工作：「人生就這麼一次，勢必要讓它精采一點。」同樣屬於「天王星」成員的小孩，私下的他愛笑又少根筋，與台上表演時有強大氣場，還因此被譽為「GD接班人」，小孩從小學畢業就開始接觸跳舞，至今已有7、8年的時間，後來在好友林佳辰的邀請下，報名參加了《原子少年》，意外發現練習生做的事情，正好就是自己的興趣。
「木星」特色是外型高冷、身高180公分以上，可以說是所有星球裡顏值最高的一團，其中金雲的身高最高，193公分的高挑身材，讓人無法忽視，而他不只身高引人注目，舞蹈能力上也很搶眼，甚至是藝人小S的最愛，不過他闖星路的過程不是那麼順遂，一度被家人反對，直到高中時邀家人來看他參與演員培訓的成果發表，才讓家人轉而支持。
「土星」定位是舞蹈超群的團體，最受到關注的是林煥鈞，3年前在大陸選秀節目《創造營2019》拿下C位，實力備受肯定，如今在《原子少年》捲土重來，擔任主題曲《原來的少年》C位，他不因此自滿，反而會常常顧及團員感受，就連在比賽時，都是帶傷上陣，左腳原本就受了傷，跳完舞後右腳也受傷，自嘲在台上表演「都是用盡一生的愛」。
此外，《原子少年》本周進入第三賽制「星球聯盟」，以8星球兩兩結盟成四組隊伍，每個隊伍包括7人舞蹈組、5人歌唱組互相PK，分數最低的兩團將被流放到冥王星，進入「待定名單」，意即可能有滅團危機，讓少年們更要全力以赴爭取表現。
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
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