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正式被提名參選北市長　蔣萬安誓言：一定讓台北藍天再現

▲國民黨中常會今日提名蔣萬安參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2022.05.25）
▲國民黨中常會今日提名蔣萬安參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2022.05.25）

記者余祥／台北報導

2022-05-25 14:37:082022-05-25 15:08:42

國民黨中常會今（25）日正式提名國民黨立委蔣萬安為台北市長參選人，蔣萬安說，感謝黨對於他這樣年輕世代的信任跟期許，將首都之戰這麼重要的使命交付給他，他會全力以赴，一定會讓藍天再現。

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國民黨外有近百位支持者冒雨在國民黨中央黨部外聲援蔣萬安，蔣也步出黨部大樓，跟熱情支持者打招呼，現場加油凍蒜聲音不斷；蔣萬安也向民眾表示，他會加倍努力，希望大家多多支持。

蔣萬安說，兩年多來，受疫情衝擊，最辛苦的其實是台北人，國際觀光客無法來台、產業受到衝擊，當萬華疫情爆發時，基層民眾脆弱無助，染疫卻被政府指為破口；最近民眾看到政府傲慢無能，沒有準備就放任民眾染疫，超前部署已成謊言。

蔣萬安說，日前他與太太都確診，還要照顧同樣也確診的孩子，心裡的煎熬遠大於身體的不是，對於政府防疫失能，以及父母對孩子染疫的憂慮，他感同深受，這波疫情帶走大家身邊的親人，每次有幼兒染疫離世，他都無比心痛。

蔣萬安說，他出生台北、在台北成長，台北孕育了許多人，更創造實踐夢想的環境，但這幾年人口外流、市民收入減少、城市基礎減少停滯、在國際失去能見度，此刻是對台北未來做出重大決定的時候。

蔣萬安說，大家終將挺過疫情，面對後疫情的挑戰，百業蕭條的台北，需要的不是政治口水，而是捲起袖子做事的人，他會用創新思維、科技手段執行市政願景，台北不只是六都之一，而是要帶領台灣衝向國際的領頭羊。

最後蔣萬安說，在此轉型時刻，台北要以服務為本、為市民提供優質的體驗，他要讓各種人才組成台北隊、迎向國際，與所有市民攜手站上世界頂級都會的行列，更要帶領台北大步邁進，蛻變成國際大城，「讓我們一起攜手努力，從台北開始」。

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