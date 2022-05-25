正式被提名參選北市長　蔣萬安誓言：一定讓台北藍天再現

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蔣萬安說，兩年多來，受疫情衝擊，最辛苦的其實是台北人，國際觀光客無法來台、產業受到衝擊，當萬華疫情爆發時，基層民眾脆弱無助，染疫卻被政府指為破口；最近民眾看到政府傲慢無能，沒有準備就放任民眾染疫，超前部署已成謊言。
蔣萬安說，日前他與太太都確診，還要照顧同樣也確診的孩子，心裡的煎熬遠大於身體的不是，對於政府防疫失能，以及父母對孩子染疫的憂慮，他感同深受，這波疫情帶走大家身邊的親人，每次有幼兒染疫離世，他都無比心痛。
蔣萬安說，他出生台北、在台北成長，台北孕育了許多人，更創造實踐夢想的環境，但這幾年人口外流、市民收入減少、城市基礎減少停滯、在國際失去能見度，此刻是對台北未來做出重大決定的時候。
蔣萬安說，大家終將挺過疫情，面對後疫情的挑戰，百業蕭條的台北，需要的不是政治口水，而是捲起袖子做事的人，他會用創新思維、科技手段執行市政願景，台北不只是六都之一，而是要帶領台灣衝向國際的領頭羊。
最後蔣萬安說，在此轉型時刻，台北要以服務為本、為市民提供優質的體驗，他要讓各種人才組成台北隊、迎向國際，與所有市民攜手站上世界頂級都會的行列，更要帶領台北大步邁進，蛻變成國際大城，「讓我們一起攜手努力，從台北開始」。