再教育營鐵證曝！新疆警察檔案遭解密　上萬人受虐、遭囚

我是廣告 請繼續往下閱讀
這份從中國公安局（PSB）伺服器裡外流的檔案提供外界深入瞭解新疆現況，報導提到中國政府自2017年以「教育」為名目在新疆各地設立再教育營，「新疆警察檔案」當中卻有超過5000多張維吾爾人的照片與名冊，作為數據收集的一部分；還有近3千名監禁者的照片，證實中國大規模拘留監禁維吾爾人，與中方對外說法相矛盾。
維權人士指出，在新疆的拘留中心和監獄中，拘留了超過100萬維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族，儘管北京當局宣稱這些地方是職訓中心，但照片中面對鏡頭的維吾爾族人多半神色緊張、面露惶恐，部分照片背景甚至有手持警棍的警衛在後監視、持槍待命。
外流文件中記載，中國最西部、新疆南部，以維族為主要居住人口的疏附縣（Konasheher），在2018年時有超過12%人口遭當局拘留。而在2884名監禁者中，年紀最小的是年僅15歲的少女和其他14名未成年人，年紀最大的則是一名73歲的婦女；該份「疏附縣職業培訓中心」的文件只是約10萬份遭曝光的警察文件之一，當中甚至有著「如果（再教育營）學生不聽指揮，武裝警衛可以鳴槍示警；若他們持續維持緊張情勢和動亂，試圖逃跑或者奪取武器，可以就地進行槍斃處決」等紀錄。
這份檔案橫跨了2000年至2018年期間，所有上級指令與警察工作報告，且透過非常官僚的字句紀錄，中國內部將這些武裝部隊與佈署警力描述為「職業培訓」或「學校」單位，將再教育營作為另種拘禁的藉口，讓更多人能夠被關押進正規監獄當中，其中整個指揮鏈可以溯及至中國領導人習近平，種種跡象證實他們並非如中國官方宣稱般自願成為「學生」、自願參加「職訓」。
外流文件顯示，中國國家主席習近平等北京高官曾要求強力鎮壓，公安部部長趙克強於2018年訪問新疆時發表的演說即提到習近平的「重要指示」，包括建立新的集中營與擴建拘留中心，並暗示多達200萬人的維吾爾族恐懷有「極端主義思想」，需要透過集中營進行處理。
2016年成為新疆自治區黨委書記的新疆「鐵腕」一把手陳全國，更是在2017年發表的另一篇內部演講提到「5年的再教育可能還不夠」，「一旦放出去，問題又會出現，這就是新疆的現實」，這些文件一再證實當局對於再教育營處置態度並非對外所宣稱。
媒體指出，該份洩露文件只能追溯到2018年，原因在於中國2019年起改變了對集中營相關數據的加密方式，因此近五年來新疆當地實情仍未曝光；中國在國際場合屢次因新疆問題遭到抨擊，日前卻高調邀請聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）訪問中國，這趟備受爭議的新疆行於23日開始，巴舍萊將走訪新疆的喀什和烏魯木齊地區，了解當地的人權問題。
檔案經曝光後，各國外交首長與人權團體皆要求中國做出回應並譴責北京當局對少數民族的迫害。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，這些新證據顯示中國對維吾爾族穆斯林和其他少數民族的迫害「非比尋常」，要求中國允許聯合國人權事務高級專員不受限制地進入新疆地區進行徹底評估，德國外長貝爾伯克今天與中國外長王毅通話時，要求中方澄清這些指控；北京方面，中國外交部則反批這批外流文件是「抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料」，外交部發言人汪文斌並指控媒體散播謊話、謠言。