巧合？猴痘現16國　美媒爆「武漢實驗室數月前曾做實驗」

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美國媒體《國家脈搏》近來獨家披露，去年武漢實驗室在猴痘疫情爆發的前幾個月，曾經進行了猴痘實驗。武漢實驗室9名研究人員撰寫並發表在該實驗室科學季刊《中國病毒學》（Virologica Sinica）上的論文中提到，使用標記為可能產生「傳染性病原體」的方法，組裝了猴痘病毒基因組，並且允許使用PCR測試識別這種病毒。這項研究於2022年2月首次發表，這個時間點又碰巧是在國際間爆發猴痘疫情的幾個月之前。
在這篇論文當中，猴痘病毒被稱為是「MPXV」，是「致病性更強」的病毒。報告中提到研究的潛在風險指出，這種應用於病毒研究的DNA組裝工具可能會引發安全問題，當組裝的產品包含一整套可以恢復為傳染性病原體的遺傳物質時尤其如此。在論文中也提到，這項研究是在對蝙蝠冠狀病毒株進行類似研究之後進行的，同時承認其設施缺乏適當的實驗室安全協議。
猴痘是一種罕見的病毒感染，由和天花屬於同科的病毒所引起，起源於西非和中非的熱帶地區。根據WHO資料顯示，感染猴痘後會出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形。雖然多數感染者會在幾周內康復，但也有病情嚴重的。經初步基因分析，這次流行的猴痘病毒株，似乎來自西非，死亡率1%。
專家指出，雖然猴痘不易在人與人之間傳播，但可以通過密切的身體接觸傳播，若與患者有共用物品也被認為感染風險很高。由於相較於過往多是在非洲出現，這波疫情當中，許多非流行曲的國家也出現感染者，因此WHO提醒本次疫情不尋常，公衛專家也警告應該對此疾病的爆發認真看待。