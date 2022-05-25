COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巧合？猴痘現16國　美媒爆「武漢實驗室數月前曾做實驗」

▲全球已有超過10個國家陸續出現猴痘病例。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球已有超過10個國家陸續出現猴痘病例。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-25 14:43:39

新冠肺炎疫情在全球延燒已逾2年，但疫情未歇之際，近來又有多個國家出現了猴痘（Monkeypox）疫情，在歐洲、美加、澳洲等地10多個國家發現超過100例。世界衛生組織（WHO）近日發布猴痘疫情爆發預警，稱目前已經在多個非猴痘疫情流行國家發現病例，未來可能還會在其他國家發現更多病例。而近來有美國媒體報導稱，中國在幾個月前曾在武漢實驗室曾經進行猴痘實驗，時機巧合引發外界聯想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
截至22日為止，全球已經有16個非猴痘疫情流行國家發現病例，包括英國、荷蘭、葡萄牙、瑞典、義大利、西班牙、法國，德國、美國、加拿大、澳洲等國，其中歐洲累計病例已經破百。這是迄今為止，猴痘病毒在流行地區之外爆發規模最大的一次。

美國媒體《國家脈搏》近來獨家披露，去年武漢實驗室在猴痘疫情爆發的前幾個月，曾經進行了猴痘實驗。武漢實驗室9名研究人員撰寫並發表在該實驗室科學季刊《中國病毒學》（Virologica Sinica）上的論文中提到，使用標記為可能產生「傳染性病原體」的方法，組裝了猴痘病毒基因組，並且允許使用PCR測試識別這種病毒。這項研究於2022年2月首次發表，這個時間點又碰巧是在國際間爆發猴痘疫情的幾個月之前。

在這篇論文當中，猴痘病毒被稱為是「MPXV」，是「致病性更強」的病毒。報告中提到研究的潛在風險指出，這種應用於病毒研究的DNA組裝工具可能會引發安全問題，當組裝的產品包含一整套可以恢復為傳染性病原體的遺傳物質時尤其如此。在論文中也提到，這項研究是在對蝙蝠冠狀病毒株進行類似研究之後進行的，同時承認其設施缺乏適當的實驗室安全協議。

猴痘是一種罕見的病毒感染，由和天花屬於同科的病毒所引起，起源於西非和中非的熱帶地區。根據WHO資料顯示，感染猴痘後會出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形。雖然多數感染者會在幾周內康復，但也有病情嚴重的。經初步基因分析，這次流行的猴痘病毒株，似乎來自西非，死亡率1%。

專家指出，雖然猴痘不易在人與人之間傳播，但可以通過密切的身體接觸傳播，若與患者有共用物品也被認為感染風險很高。由於相較於過往多是在非洲出現，這波疫情當中，許多非流行曲的國家也出現感染者，因此WHO提醒本次疫情不尋常，公衛專家也警告應該對此疾病的爆發認真看待。

多國爆發猴痘疫情　專家：可能在短時間內傳到巴西

猴痘蔓延16國！各國忙搶疫苗　WHO：尚不需大規模接種

先殺祖母再闖校！德州小學遭槍擊屠殺　釀21人亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀