4月營業氣候測驗點2減1增　台經院：三朵烏雲籠罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對國內製造業方面，部分傳產產線減產，加以原物料成本持續走高，客戶下單轉趨保守，因此4月製造業接單與生產表現較上月疲弱，加上受到消費性電子產品需求不如預期，資通訊產業看好當月與未來半年景氣表現的廠商比例，較上月調查來得低。
而整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商較3月的27.9%減少2.4個百分點至當月的25.5%，看壞比率由3月的14.7%增加7.1個百分點至當月的21.8%，權重最大的電子機械業雖依舊看好未來半年景氣表現，但看好的廠商比例，同樣較上月調查來得低。
在服務業方面，儘管餐旅業與證券業者看壞當月景氣表現，但疫情同樣帶動生鮮食品及民生物資等防疫商品需求增加，因此零售業者多持平看待景氣。此外，基於缺櫃、塞港、船期延誤等問題，短期難改，運價維持高檔將緩和油價上漲對運輸收益的影響，大多數的運輸倉儲業者看好未來半年景氣。
至於營建業方面，4月測驗點大幅下滑主要來自於不動產業者及營造業者對於當月與未來半年看法較為保守，其中營造業者因疫情影響，使得工務防疫層級升高，加上營建成本負擔已重，不利於後續發包轉包作業，遞延開工已漸成常態，外加央行升息、政府打炒房等效果浮現所致，4月六都建物買賣移轉件數較3月減少超過一成。至於未來半年房市景氣將轉向保守，隨著央行啟動升息循環、政策面調控措施未歇、國內疫情急速升溫等因素，使得交易量表現恐不如預期。
台經院景氣預測中心主任孫明德說明4月的景氣動向，主要原因來自三朵烏雲籠罩。第一朵是俄烏戰爭對全球物價的衝擊，原物料價格大漲，歐美需求減少；第二朵烏雲是中國大陸封城，造成供應鏈生產不穩定；第三朵烏雲來自國內的疫情，尤其是台灣的零售業最近可能比較需要擔心一點。孫明德進一步指出，三朵烏雲目前都屬於短期因素，希望能夠盡快獲得解決。
台經院院長張建一提到，中國的清零政策難以落實，不止傷害全世界的供應鏈，也傷害到中國本身的經濟，因此中國即將自6月起緩步解封，對全球供應鏈應屬正面消息。然而，針對通膨是否會牽動我國經濟成長，仍待觀察。他也表示下半年經濟不確定因素多，有短期的也有中長期的，短期例如俄烏戰爭，影響原物料，特別是油價，以及下半年會慢慢發酵的糧食安全的問題，無論如何這些不確定因素都要持續觀察。