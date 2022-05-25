COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

4月營業氣候測驗點2減1增　台經院：三朵烏雲籠罩

▲4月製造業營業氣候測驗點連4個越下滑，寫下2020年7月以來新低。服務業營業氣候測驗點微幅上升，營建業營業氣候測驗則是連3個月下滑。（圖／台經院提供）
▲4月製造業營業氣候測驗點連4個越下滑，寫下2020年7月以來新低。服務業營業氣候測驗點微幅上升，營建業營業氣候測驗則是連3個月下滑。（圖／台經院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-25 15:04:59

台經院今天（25日）公布景氣動向調查，4月製造業營業氣候測驗點連4個越下滑，寫下2020年7月以來新低。服務業營業氣候測驗點微幅上升，營建業營業氣候測驗則是連3個月下滑。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，主要是俄烏戰爭衝擊物價、中國封城及國內疫情等「3朵烏雲籠罩」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台經院4月製造業營業氣候測驗點94.61點，月減4.49點，連續4個月下滑，並創2020年7月以來新低；服務業95.49點，月增0.21點，屬於持平以上的表現；而營建業96.10點，下滑7.85點，呈現連續第3個月下滑。

針對國內製造業方面，部分傳產產線減產，加以原物料成本持續走高，客戶下單轉趨保守，因此4月製造業接單與生產表現較上月疲弱，加上受到消費性電子產品需求不如預期，資通訊產業看好當月與未來半年景氣表現的廠商比例，較上月調查來得低。

而整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商較3月的27.9%減少2.4個百分點至當月的25.5%，看壞比率由3月的14.7%增加7.1個百分點至當月的21.8%，權重最大的電子機械業雖依舊看好未來半年景氣表現，但看好的廠商比例，同樣較上月調查來得低。

在服務業方面，儘管餐旅業與證券業者看壞當月景氣表現，但疫情同樣帶動生鮮食品及民生物資等防疫商品需求增加，因此零售業者多持平看待景氣。此外，基於缺櫃、塞港、船期延誤等問題，短期難改，運價維持高檔將緩和油價上漲對運輸收益的影響，大多數的運輸倉儲業者看好未來半年景氣。

至於營建業方面，4月測驗點大幅下滑主要來自於不動產業者及營造業者對於當月與未來半年看法較為保守，其中營造業者因疫情影響，使得工務防疫層級升高，加上營建成本負擔已重，不利於後續發包轉包作業，遞延開工已漸成常態，外加央行升息、政府打炒房等效果浮現所致，4月六都建物買賣移轉件數較3月減少超過一成。至於未來半年房市景氣將轉向保守，隨著央行啟動升息循環、政策面調控措施未歇、國內疫情急速升溫等因素，使得交易量表現恐不如預期。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明4月的景氣動向，主要原因來自三朵烏雲籠罩。第一朵是俄烏戰爭對全球物價的衝擊，原物料價格大漲，歐美需求減少；第二朵烏雲是中國大陸封城，造成供應鏈生產不穩定；第三朵烏雲來自國內的疫情，尤其是台灣的零售業最近可能比較需要擔心一點。孫明德進一步指出，三朵烏雲目前都屬於短期因素，希望能夠盡快獲得解決。

台經院院長張建一提到，中國的清零政策難以落實，不止傷害全世界的供應鏈，也傷害到中國本身的經濟，因此中國即將自6月起緩步解封，對全球供應鏈應屬正面消息。然而，針對通膨是否會牽動我國經濟成長，仍待觀察。他也表示下半年經濟不確定因素多，有短期的也有中長期的，短期例如俄烏戰爭，影響原物料，特別是油價，以及下半年會慢慢發酵的糧食安全的問題，無論如何這些不確定因素都要持續觀察。

四方安全對話針對中國　經長王美花：對台灣半導體不影響

企業併購法修正聚焦3重點　保障股東權益

防疫保單亂象多　產險公會三大理賠指引出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀