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一鍵採買！蝦皮購物9款宅家抗疫箱　挑戰業界種類最多元

▲蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區！再祭居家休閒精選商品下殺25折。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區！再祭居家休閒精選商品下殺25折。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-25 16:00:00

今（2022）年4月本土疫情再度升溫，全國防疫目標轉為「與病毒共存」。蝦皮購物觀察，對比去年三級警戒結束後，首次確診數回歸+0期間，近來除了酒精、濕紙巾等防疫清潔配備買氣成長約２成、口罩需求彈跳超過４成外，站上保健食品需求也顯著成長近３成；再和上個月相比，本月居家健身器材需求提升2成，顯現民眾除外部防疫外，也開始重視自我防護力的提升。

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▲防疫在家一鍵採買！蝦皮購物精選9款居家抗疫、防護組合，最低269元再祭免運服務。（圖／品牌提供）
▲防疫在家一鍵採買！蝦皮購物精選9款居家抗疫、防護組合，最低269元再祭免運服務。（圖／品牌提供）
在疫情逐漸邁入高峰之際，居家隔離或自主健康管理的人數大增，更有許多民眾選擇宅在家升級自主防疫；蝦皮購物為便利民眾足不出戶也能輕鬆採買，推出滿足消費者全方面需求的多款居家防疫包，內容囊括「居家存糧」、「消毒清潔」、「營養保健」、「寵物照護」以及「親子同樂」等商品，提供更豐富的選擇，滿足各族群需求，並提供免運送到家服務，不僅可自用，也很適合遠端下單，一鍵送給親朋好友，即時獻上溫馨關懷，歡迎全台民眾一起在家安心逛蝦皮，迎接防疫新生活！

蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區，攜手眾多品牌祭出共９款居家抗疫／防護組合，品類包含零食乾糧、居家清潔、營養保健、幼兒與寵物照護等，內容設計可滿足不同天數的隔離需求，一箱搞定，免運送到家！疫情持續延燒讓你不想出門採買嗎？ 小麥防疫包十件組濕紙巾、口罩夾、額溫卡、調理包、能量飲、攜帶式洗手液瓶一包打盡只要269元，臨時要出門也沒問題！若因確診或被匡列，須即刻展開居家隔離生活，來不及出門採購物資也別擔心，蝦皮防疫組合包集結口罩、酒精、電子體溫計、西西美片等必備物資，伴你補充能量、關注健康，暖心價只要599元！優惠價600元有找的防疫免運韓食箱，提供韓國好麗友預感香烤洋芋片、韓國蜂蜜柚子茶、韓國成京原味海苔等熱銷韓國零食飲品，讓你宅在家也能輕鬆享受異國好滋味！

▲「蝦皮購物」寵物環境清潔守護包，優惠價999元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」寵物環境清潔守護包，優惠價999元。（圖／品牌提供）

▲「蝦皮購物」宅家享樂必備組，優惠價499元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」宅家享樂必備組，優惠價499元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物貼心關注到新手爸媽以及飼主的居隔需求，推出千元有找的寶貝宅家補給包以及寵物環境清潔守護包，讓不方便外出的家長們也能持續給予寶寶及毛孩細緻的照顧。孩童停課在家的時期，正是創造親子同樂美好回憶的好時機！原價800元的宅家享樂必備組，提供色彩繽紛又能促進孩童的手眼協調及想像力的兒童積木，暖心應援價499元即可入手！

▲「蝦皮購物」蝦皮超市防疫組合包，優惠價592元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」蝦皮超市防疫組合包，優惠價592元。（圖／品牌提供）
在轉向與病毒共存的疫情轉型期間，民眾相較去年更有機會因確診或被匡列為接觸者，而須展開居家隔離或是自我健康管理，為了讓大家待在家也不感到無聊，蝦皮購物針對眾多居家適合的休閒娛樂、運動健身等商品祭出最低25折的超殺優惠，幫助消費者打造充實有趣的居家生活！ Cardinal-卡通長盒拼圖16入套組集結孩子們最喜歡的迪士尼、汪汪隊、冰雪奇緣等卡通只要699元，讓孩子在家開心玩、專心玩！一個人在房間不知道要做什麼才好嗎？就用優惠價千元有找的海賊王/航海王系列拼圖1000片來挑戰你的耐心吧！趁機透過閱讀陶冶性情也是個好選擇，長篇科幻小說沙丘六部曲以及《哈利波特》20週年紀念版，現在購入即享最低75折優惠價；居家時光也不能放棄運動健身， 輝葉垂直律動機祭出破盤價16800元，還附贈六堂居家全律動線上課程， Tumaz月熊瑜珈墊現在不到300元即可入手，讓你在家也能強健體魄，增強保護力！

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