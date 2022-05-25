名家論壇》吳崑玉／桃園這手好牌　怎麼被老朱打到殘的？

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很多人都以為桃園是藍大於綠，此說很有問題。2020年總統選舉，韓國瑜加宋楚瑜在此總共拿了約59萬票，得票率共約45%；蔡英文卻在此得票近72萬，約55%。不分區政黨票，國民黨約33%，民進黨32%，親民黨加新黨等泛藍小黨約5%，民眾黨12%，其他時力加基進等泛綠小黨約10%。而在區域選舉中，國民黨在六個選區共得票約45%，民進黨約39%，應是國民黨加地方勢力才取得壓過民進黨本盤的戰果。往前一點，2018桃園市長選舉，鄭文燦得票約54%，陳學聖約40%，楊麗環等無黨籍加一加約7%。
換句話說，國民黨與民進黨在桃園的死鐵盤，皆僅三分之一左右，剩下三分之一是游離票，由民眾黨及無黨籍地方勢力瓜分。民眾黨的票可視為純粹的空氣票，因為沒有地方組織。所以，光憑韓粉深藍票，國民黨贏不了，頂多衝到四成，「朱卡羅」是對的。光憑議長等地方勢力也贏不了，因為這些年鄭文燦挖掉了不少地方根基，在大局選舉中打破了三分天下。民進黨光憑鄭文燦力挺也贏不了，因為換代換人，人情選票必有減損，還是得一一擺平地方派系。民眾黨賴香伶想選，但12%想飛上枝頭，恐怕成事不足，敗事有餘。且今日民眾黨早已無當年氣勢，地方組織因各項爭議分崩離析，不打對折已屬萬幸。
因此，從選票結構上看，國民黨要想贏得2022桃園市長，非得先把地方勢力收攏不可。但議長邱奕勝想選又不敢選，怕重蹈台中顏家覆轍。但不敢選又不放手，於是天靈靈，地靈靈，強推呂玉玲。羅智強破釜沉舟，黨中央也沒能安撫好，弄到魚死網破，他強由他強，小強落雞湯，整鍋都翻了。太輕忽羅小強的破壞力，太晚去摸議長的頭，太遲說服魯明哲下水，太突然丟出自己心中的人選張善政，結果自然是慘不忍睹。
偏偏朱老爺提名張院長這事，做得是前不著村，後不著店，反彈四起，怨聲載道。朱老爺以為他這個黨主席還是當年黨國時代的黨主席，可以眾聲喧譁，一槌定音，既沒先摸頭舒緩，也沒先釜底抽薪，只想著演出「朕不給你的，你不能要」。張院長則可能以為自己還在幹行政院長，想去拜會議長，不思三顧茅蘆，立門罰站。或多方動員各地方大老私下疏通，起碼請伯公打個電話，楊敏盛擺個場面，檯面下喬好再上桌。冒然直接發採通說要見面，當場被議長打槍，搞得自己無比難看。顯然候選人的職前教育完全沒做好，任一有經驗的選將都不會搞這種「強暴式摸頭」。況且是張有求於邱，地方勢力只要放手不管，躲進龜甲自己顧好自家山頭，張就連拜訪都不知道能去拜訪誰?!這最重要的第一步棋就走錯了，以後要再玩下去，恐怕事倍功半，更加艱難。
現下國民黨桃園選局，只能期待民進黨自亂陣腳了，這是朱說民進黨恐慌的真意，那不是現狀描述，而是內心向上天的祝禱。問題是，民進黨沒有那麼笨，國民黨這一亂，難保未來倒戈的倒戈，不爽不投票的不投票，鄭運鵬也活了，林智堅也有指望了，各類政務官們也都可以轉身來選了，他們根本不必跟張善政比資歷、比學識、比政策，只要比他更懂得彎腰請益，政通人和，更接地氣，不要放槍相公，不懂不通的能得鄭市長相助擺平，能吃就吃，有碰就碰，平胡也是胡，這牌可好打多了。
如今之計，張善政也只能先組起核心競選團隊，多向大老們請益，趕快學著做個合格的候選人，而非急著做新聞搏聲勢。他得假設自己現在一無所有，當個選舉素人從零起步，甚至負分逆轉求勝，九月能翻平就不錯了。而不是幻想過往虛名迴光返照，急著想一夜翻盤，一招斃命。國民黨在桃園這局不是不能打，但一定會打得很辛苦，更不太可能複製韓國瑜旋風，因為朱立倫不是這塊料，張善政更不是那種接地氣的魅力型政治領袖，沒把自己摔死就不錯了，千萬別以為自己彩衣娛親多轉幾圈，就能刮起什麼旋風！
桃園這局演變至此，其實是個很好的教訓。選舉與政治，絕非表面上或媒體上所呈現的那麼簡單，不是廟裡求個上上籤，丟出個天選之人，講幾句金句，發幾支影片，就能搞定一切，那是得跟打麻將一樣看好三家再出手的。老朱最後很可能做對了每一個選擇，打贏了每一場戰役，卻輸掉了整場戰爭。
一場成功的選舉，就像在拍一部影劇。選角固然重要，但之前可能已經磨了一年的劇本，找了一年的梳化、服裝、道具、燈光、攝影，反覆模擬了無數場景，主角魅力與金句，只是鋪陳起伏的此情此景中，那個畫龍點睛的一瞬。任何人無法掐頭去尾，只要精華，其餘免談。人家韓國瑜當年也不是橫空出世的，除了本身江湖特質，在北農任內的議會反應之外，還下高雄蹲了一年，才逮到機會翻身爆紅。朱立倫錯就錯在他以為自己做了最好的選擇，卻沒有任何鋪墊安排，就飛簷走壁，丟包逼吞。雞包翅也得文火慢燉24小時才能上桌，不是把雞屁股扒開塞進魚翅就大功告成的。「甲緊弄破碗」，大概就是國民黨桃園提名這局的最佳註腳。
桃園這場仗，也許正是台灣今年選局的預示。天下大亂，不見得就形勢大好。人心浮動，山頭林立，沒有明顯的大勢所趨，沒有標準答案式的模型可依，沒有藍綠大黨必然站邊靠派的政黨意識，只能靠一步一腳印的紮實累積。純靠聲量的打法已在退潮，純靠組織連結不一定會贏，訴求願景政策也很難贏得人們信任，大牌站台或對立切割也可能弊大於利，這場選舉沒有簡單勝利公式。也許，回到作人做事的本質，回歸從政服務的初衷，真心誠意的進行「人與人的連結」，更能累積長期的信譽和肯定，那才是亂世中不變的依恃。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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