中華醫大生醫美容保健科今揭牌邀請業界名師擔任顧問

近年來生醫產業發展前景大好，為了培育產業相關人才中華醫事科技大學今年旋即開設生物醫學及美容保健科，該科館今(25)日揭牌啟用，今年9月將迎來首屆新生入學。該科特別聘任愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，並與多家醫美診所、美容美體護膚中心合作，提供學生實習場域，讓學生畢業與就業無縫接軌。

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▲中華醫大生物醫學及美容保健科揭牌今年正式招收新生（圖／記者張振興攝，2022,05,25）

校長孫逸民致詞時特別感謝長期投入關懷弱勢救助的愛爾麗醫療集團，捐贈新台幣200萬元幫助弱勢家庭子女安心就學助學金，並應允之後將移撥醫美檢測等儀器豐富系館設備，增加學生實務操作練習，培育學生的專業知能，並把弱勢助學金用在協助經濟弱勢家庭學生的安心就學補助上，讓他們不但生活受到照顧，更加專心於課業學習，畢業後也能學習善舉回饋社會。

愛爾麗醫療集團董事長常如山表示，多年來集團本著幫助社會弱勢的宗旨，希望涓滴之流能匯聚成河，讓社會更加溫情有愛。此次大力支持並促成善舉的創辦人劉貞華，是華醫校友，她說，沒有母校師長當年的培育就沒有今天的她，如今能回饋母校，提供經濟弱勢家庭的學弟妹助學金，讓他們可以安心學習是很有意義的事，期許母校哉培更多優秀的學子貢獻社會。

▲美膚SPA健康生活館設備操作與體驗（圖／記者張振興攝，2022,05,25）