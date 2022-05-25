防堵非洲豬瘟！移民署辦新住民端午節手作香包傳情活動
今年的端午節不同於以往，疫情打亂了我們的生活，但在政府戮力防疫，及攜手全體國民共同抗疫，帶領我們渡過重重難關，在這個充滿溫暖的節日即將到來之時，移民署北區事務大隊基隆市服務站利用端午節前夕，邀請新住民姊妹製作香包傳情，與周遭友人及眷屬傳遞這份溫暖。
基隆市服務站25日辦理「新住民家庭教育課程」活動，邀請新住民學員到場聆聽印尼籍姊妹玉玲分享自己生動的婚姻家庭故事，並帶領參加學員手作端午節多元特色香包，讓新住民家庭體驗豐富的印尼端午節慶。玉玲表示印尼的華人在端午節也有吃粽子的習俗，原本要教授大家製作印尼粽「Bakcang」(肉粽之意)，但考量Omicron疫情肆虐，待有機會再分享印尼粽的做法。製作香包、打繩結，在外人看似步驟簡單，實際編織時，學員頻頻遇到轉折瓶頸而大呼好難喔，但她們卻未放棄，最後完成作品時每個人臉上洋溢著成就感十足的笑容。
來自印尼的阿雪拿著香包說：「不管疫情如何困擾我們，很高興與移民署一同提前慶祝端午節手作香包，讓我們能宣洩一下對穩定生活的嚮往與期待。」
主任毛兆莉表示，端午節即將來臨，臺灣曾受豬瘟侵襲，農業遭受重創，呼籲新住民朋友轉知國外親友，不要郵寄豬肉產品至臺灣，以免受罰，第一次被查獲將依《動物傳染病防治條例》處新台幣20萬元罰鍰，第二次（含以上）被查獲者處新臺幣100萬元；另外移民署為提升新住民及其子女參與公共事務知能，尊重多元文化，特辦理「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，預定擇優甄選10隊，每隊最高可獲新台幣8萬元之實踐奬金，報名時間自5月16日起至7月15日止，詳細內容請至移民署全球資訊網最新消息下載。
※【NOWnews 今日新聞
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