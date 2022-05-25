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快篩陽性等於「確診」明天正式上線！開藥流程一圖看懂

▲快篩陽性等同確診，明天（26日）開始實施，稍早指揮中心也發布相關流程圖，讓民眾了解。（圖／指揮中心提供）
▲快篩陽性等同確診，明天（26日）開始實施，稍早指揮中心也發布相關流程圖，讓民眾了解。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 15:23:29

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾快篩陽性後，不分年齡及族群，經醫事人員確認即可研判為確定病例，並自明天（5/26）起實施；稍早指揮中心也公布快篩陽性診斷確診暨開立藥物流程，讓民眾了解。

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▲嚴重特殊傳染性肺炎的病例定義修改。（圖／指揮中心）
▲嚴重特殊傳染性肺炎的病例定義修改。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

▲指揮中心說明PCR採檢條件調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明PCR採檢條件調整。（圖／指揮中心）
指揮中心提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，請配合下列事項：

一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

二、將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。

指揮中心進一步提醒，屬於住家居家照護對象，以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

指揮中心說明，有關確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：

一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。

二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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