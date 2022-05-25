疫情仍在高原期 何時可群體免疫？陳時中揭「關鍵數字」
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增89389例COVID-19確定病例，分別為89352例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。連日的新增確診人數都維持在8萬上下，有專家已在預估何時有機會達到群體免疫，對此，指揮官陳時中認為染疫加上打滿3劑的人要超過80％一些，「會比較放心」。
展望疫情發展，對於是否已達高峰、或者之後會不會再出現第二個高峰甚至第三個高峰，陳時中認為，目前疫情就是處在「高原期」，確診個案不會出現暴增式成長、趨勢相對平穩，未來的發展還要再觀察。
而所謂群體免疫，就是指社會上擁有保護力的人數多到一定程度之後，病毒就無法再繼續大規模傳染下去，有專家認為染疫人數再加上打滿3劑的人數，若達到80％就可望群體免疫；對此，陳時中則認為最好超過80％一些才會比較放心，並指出目前死亡率約在萬分之8到萬分之9，現在就是持續觀察。（編輯：倪浩軒）
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