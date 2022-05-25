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新北稱打疫苗送快篩　羅致政秀證據揭侯友宜「割稻尾」

▲侯友宜針對防疫的發言屢次引發爭議。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜針對防疫的發言屢次引發爭議。（圖／新北市政府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-25 15:27:042022-05-25 15:28:56

新北市長侯友宜今（25）日一早表示，65歲以上長者6月底前接種covid-19疫苗就送2支快篩試劑，引發討論，民進黨新北市立委羅致政揭露，看似這是新北巿政府的政策利多，但事實上這是中央疫情指揮中心今天稍後才要公布的全國政策。

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▲羅致政秀出證據表示，
▲羅致政秀出證據表示，各縣巿政府都知道中央指揮中心即將公布此一政策，但卻只有新北巿政府搶在中央之前宣布此一政策，而且完全沒提到這是中央所配送的專用快篩劑，這就是收割。（圖／翻攝自羅致政臉書）
羅致政表示，關於此事的事實詳情是，上周日下午，衛福部以電子信件通知各縣巿衛生局的窗口，將會配送一批單劑型的快篩劑作為「未來政策發給的特定對象」，也提醒「再發布政策前，千萬不要把單劑型發出去」。隨後，衛福部人員也以Line或電話告知縣巿窗口，這些單劑型的將「用於之後將宣布的65歲以上之疫苗接種者」。

羅致政強調，各縣巿政府都知道中央指揮中心即將公布此一政策，但卻只有新北巿政府搶在中央之前宣布此一政策，而且完全沒提到這是中央所配送的專用快篩劑。所以，除非侯友宜被下屬蒙閉，自以為是這是地方自已花錢買的快篩，否則，這不是收割，什麼是收割？

羅致政說，最新發展是，新北市政府被抓包後，向記者表示總共要發四劑？但大家要問的是，要多發的2劑從哪裡來？自己買的？還是中央要給確診者、居隔者的免費快篩，被轉來做自己的人情？

另外，羅致政說，中央針對每個確診者會免費發6.25劑給地方，平均每個確診者和家人應該可以拿到2劑，但大家可以問一下新北的確診者跟居隔者，他們拿到了多少劑？

▲民進黨立委羅致政（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.08）
▲羅致政秀出證據揭侯友宜割稻尾。（圖／記者黃宣尹攝）

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