新北稱打疫苗送快篩 羅致政秀證據揭侯友宜「割稻尾」
新北市長侯友宜今（25）日一早表示，65歲以上長者6月底前接種covid-19疫苗就送2支快篩試劑，引發討論，民進黨新北市立委羅致政揭露，看似這是新北巿政府的政策利多，但事實上這是中央疫情指揮中心今天稍後才要公布的全國政策。
羅致政表示，關於此事的事實詳情是，上周日下午，衛福部以電子信件通知各縣巿衛生局的窗口，將會配送一批單劑型的快篩劑作為「未來政策發給的特定對象」，也提醒「再發布政策前，千萬不要把單劑型發出去」。隨後，衛福部人員也以Line或電話告知縣巿窗口，這些單劑型的將「用於之後將宣布的65歲以上之疫苗接種者」。
羅致政強調，各縣巿政府都知道中央指揮中心即將公布此一政策，但卻只有新北巿政府搶在中央之前宣布此一政策，而且完全沒提到這是中央所配送的專用快篩劑。所以，除非侯友宜被下屬蒙閉，自以為是這是地方自已花錢買的快篩，否則，這不是收割，什麼是收割？
羅致政說，最新發展是，新北市政府被抓包後，向記者表示總共要發四劑？但大家要問的是，要多發的2劑從哪裡來？自己買的？還是中央要給確診者、居隔者的免費快篩，被轉來做自己的人情？
另外，羅致政說，中央針對每個確診者會免費發6.25劑給地方，平均每個確診者和家人應該可以拿到2劑，但大家可以問一下新北的確診者跟居隔者，他們拿到了多少劑？