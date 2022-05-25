新竹醫院採購弊案　2醫師無罪確定

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黃焜璋被依不違背職務收賄罪，重判刑15年、250萬犯罪所得沒收定讞；基隆醫院前院長李源芳遭判8年，100萬元犯罪所得沒收定讞。
至於溫斯企、李孟儒，一審時各被判3年8月、9年徒刑，高院更一審時就改判2人無罪，但最高法院認為調查不完備，去年3月將2人涉案部分撤銷發回高院更審。
檢方指控，新竹醫院於2008年間，依合約以限制性招標辦理「奇異牌雙向數位心臟血管攝影系統專用之X光管球(X-raytube)」採購案，溫斯企在宜德醫材股份有限公司得標並完成驗收後，收受宜德交付的10萬5000元賄款；同年度另一起公開招標案，也就是「磁振造影掃描儀合作案」採購案，李孟儒在宜德公司得標並完成驗收後，收受宜德交付的120萬元賄款，儀器正式運轉後按月提撥合作拆帳款46萬524元的賄賂。溫斯企、 李孟儒均涉犯《貪汙治罪條例》之不違背職務收受賄賂罪。
更二審認為，檢察官的指控主要是憑溫、李的共述與證人證述，但沒有補強證據證明李收受120萬元，也沒有證據證明溫與廠商有任何明示或暗示之合意，認知事後能收錢，至於按月提撥拆帳，是廠商對醫院的合作案捐助，並非由李個人取得，難認有對價關係或收賄犯意，因此將2人改判無罪。
不過，更二審表示，溫斯企未能能嚴守分際，私下收受廠商所交付之酬謝款項，應依《公務員服務法》及《醫師職業守則》等規定，追究行政責任。