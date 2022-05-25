國民黨徵召參選市長 謝國樑：讓基隆成為世代共榮台灣頭
國民黨中常會今（25）日徵召基隆市的前立委謝國樑、立委蔣萬安與許淑華，代表國民黨參選基隆市長、台北市長、南投縣長；謝國樑指出，將以國民黨基隆市長候選人的身分，投入年底的選戰，相信自己有能力可大幅度的改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。
謝國樑在媒體的採訪時提及，基隆在下一個階段需要不同的改變，過去基隆的外出就業率是全國第一，基隆市的在地就業需要大力提升，未來的市政方針，將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」三大面向進行；此外，未來擔任市長後，將會將基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。
近幾年投身公益活動的謝國樑表示，過去的40多年在基隆成長、唸書，再到海外求學、深造，學成回台灣貢獻，創辦電子券商，從政擔任立委，誓死力阻深澳卸煤碼頭、捍衛海洋，為基隆通勤族爭取台鐵基北直達車、9026客運等分散發車，都是希望讓基隆更好。
主張打造友愛城市的謝國樑說，投入公益將近4年的時間，從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量；因此，希望能貢獻過去企業經營的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。