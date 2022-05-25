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確診未及時上傳開罰　議員為醫療人員請命

▲議員張耀中指出，確診暴增，未及時將確診者的檢驗報告上傳，可能被依傳染病防治法開罰的診所，造成第一線醫療人員的恐慌(圖／柳榮俊攝2022.5.25)
▲議員張耀中指出，確診暴增，未及時將確診者的檢驗報告上傳，可能被依傳染病防治法開罰的診所，造成第一線醫療人員的恐慌(圖／柳榮俊攝2022.5.25)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-25 16:19:05

新冠肺炎確診人數不斷攀升，第一線醫療人員負荷愈來愈沈重，台中市議會今(25)日進行市政總質詢，議員張耀中指出，疫情日趨嚴重，確診病人暴增，第一線診所「兵荒馬亂」，健保局電腦上傳步驟很繁瑣，因未及時將確診者的檢驗報告上傳，可能被依傳染病防治法開罰的診所，造成第一線醫療人員的恐慌。他要求衛生局承諾，在現階段不對辛苦的醫療人員開罰。

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張耀中表示，台中最近每日確診近9千人，加入社區PCR檢驗所共35家醫療院所，醫療院所每日要處理200300筆確診者資料，不少基層醫師向他反映，因「確診的確認規定不斷改變」，「電腦上傳確診資料非常繁瑣」，累死基層，一旦延誤上傳還可能被依傳染病防治法開罰，讓醫師心生恐懼。


張耀中說，最近有位醫師向他陳情說，健保局給的上傳醫令不斷增加，電腦上傳步驟很繁瑣，基層仍努力去克服執行，但疫情日趨嚴重，確診病人暴增，第一線診所已經「兵荒馬亂」，每日忙著做視訊門診，還要幫忙打疫苗，並隨時了解不斷改變的上傳醫令及龐大行政作業，每日常要加班到晚上11點，已累垮基層醫療，萬一沒在24小時內上傳，恐遭開罰。


這位醫師說，他有一位病人因家中有確診者自己屬於居家隔離個案，在5月中旬要求視訊看診，然而該病人快篩後陽性即判定陽性確診，但3日後等病人反應，才知確診報告可能因自己過忙和電腦出問題，導致資訊傳輸疏漏。


張耀中強調，據他了解類似延誤案件在台中市已有多件。


張耀中認為，雖然傳染病防治法第39條與42條，要求醫師對法定傳染病在24小時內必須通報，但行政罰法第 7 條也規定，若違反行政法上義務之行為「非出於故意或過失者」，可不予處罰。


張耀中說，「法律不外乎人情」，市府衛生局應考量第一線醫師的工作量以及台中市疫情實際狀況，善用行政罰法免罰的規定，以鼓勵代替懲罰，不應對加入社區檢驗行列的醫療院所開罰，並且給予實質的行政協助。

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