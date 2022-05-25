駐外館業務量因疫情暴增釀離職潮　外交部研議調整薪資　

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟說，業務量暴增狀況尤以僑民眾多的美國駐洛杉磯辦事處最為嚴重，且該辦事處因多名雇員染疫加上資深工作人員因疫情與工作壓力離職，致使相關業務處理速度更加緩慢。
趙天麟表示，外交部可以研擬簡化申請的辦法，例如先鼓勵民眾去申請探親簽證，取代新辦護照。或是僑民具有我國國民身分，可以在外館申請「入國證明書」再回台灣辦護照就好，簡化流程就會快很多。
林昶佐指出，駐外辦事處其實有提供臨櫃、郵寄與線上預約3種方式，建議外交部跟僑委會去了解、分析旅外國人、僑胞的需求，增加第一線人員數量，也可以線上諮詢、電話諮詢也增加，讓僑胞不用到現場排隊也可以獲得一樣的諮詢服務。
徐儷文說，2020年疫情剛開始的當年度，駐洛杉磯辦事處的領務案件申請量為1萬6412件，隔年暴增至2萬8115件，原有14名已熟練業務的領務雇員，因疫情等因素半數離職，新進人員專業能力與經驗不足，影響承辦量能。
徐儷文表示，目前外交部已同意延長駐洛杉磯辦事處領務部派新舊人員交接期，本次外派該處的同仁儘早於本年 7 月 1 日赴任，另該處已奉調返國之領務組長延後返國，以加速積案清理。
外交部領事事務局局長葉非比指出，目前正重新檢視駐洛杉磯辦事處審查作業流程中可彈性調整、因地制宜或可加以簡化之處，例如儘量採取當地可直接製發的非晶片護照及入國證明書，並撰擬常見問題案例及注意事項。