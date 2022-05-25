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好棒棒民調總在市政出包後出現？綠營控盧秀燕搞大內宣

▲多位議員質疑只要市府一出包，市長盧秀燕高支持度民調便緊接而來，其中是否有不能說的祕密？（圖／台中市議員王立任提供，2022.05.25）
▲多位議員質疑只要市府一出包，市長盧秀燕高支持度民調便緊接而來，其中是否有不能說的祕密？（圖／台中市議員王立任提供，2022.05.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-25 16:38:59

「藍營一姐」台中市長盧秀燕民調支持度居高不下，多位綠營市議員指出，今年以來只要市政工作大出包，或市民對市長心懷疑慮，就會有份媒體民調「恰巧」出現，顯示市府團隊備受肯定，質疑盧秀燕以市政資源拚個人選舉。盧秀燕霸氣回應，自己一向市政與防疫優先，對於多如牛毛的民調，從不評論與在乎。

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風傳媒昨（25日）公布台中市最新民調，民眾對盧秀燕施政滿意度高達68.6%、信任度63.7％，防疫滿意度更高達86.5％。在2022台中市長選舉部份，盧秀燕支持度47%、比民進黨對手蔡其昌的19.1%高出27.9％。

台中市民進黨議員王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達、林德宇等人，今（25日）在議事堂聯合質詢時指出，每當媒體或外界踢爆盧市府重大缺失，或市民開始對盧秀燕心懷疑慮，就會「恰好」出現媒體民調，肯定市府團隊施政成果。

王立任列舉市政事件與好棒棒民調之間的關連，包括1月9日中二立委補選顏寬恒慘敗，媒體批評盧秀燕將成跛腳市長，25日台灣指標民調公司公布盧秀燕民調狂贏三大咖；2月18日華興托育中心等虐嬰事件連環爆，盧秀燕率相關局處首長鞠躬道歉，22日TVBS公布市長選舉民調，無論藍綠白各種組合，盧秀燕都遙遙領先對手、施政滿意度達61％。

接著3月6日興中街大火奪走6條人命，8日ETtoday公布民調，高達63.1%市民滿意盧秀燕施政，對比前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純挑戰，皆取得過半支持的領先度。3月20日台中市治安事件頻傳，28日東海大學學者公布民調，指市民對盧秀燕信任度與滿意度分別為69.4%、71.2%。

▲盧秀燕霸氣回應市議員對民調大內宣的指控。（圖／台中市政府提供，2022.05.25）
▲盧秀燕霸氣回應市議員對民調大內宣的指控。（圖／台中市政府提供，2022.05.25）
王立任說，5月19日盧市府被家長質疑兒童疫苗施打進度落後、停課資訊朝令夕改，昨天就出現風傳媒民調，此時也被發現，風傳媒所屬的國風傳媒有限公司，恰巧在5月19日標得盧市府220萬元的媒體服務標案。

謝志忠痛批「盧秀燕之心，路人皆知」，指她利用行政資源為自己連任鋪路，要求盧秀燕不要用市政資源拚個人選舉，「選舉花費應該要用自己的錢支出」。

都發局長黃文彬答詢時指出，該標案3月上網招標、5月決標，是宣傳公安、結構評估、騎樓違建、危老等都發局業務，希望透過多元宣傳管道讓民眾了解，並未要求得標廠商替市府做額外服務，是議員多慮了。

盧秀燕則表示，昨天即有市議員要她針對民調發表看法，但她認為這年頭民調多如牛毛，且有些民調背後有特定目的，因此一向不在意，更不會評論。她強調自己的當務之急是專心市政，「萬事莫若防疫急」。

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