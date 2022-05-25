好棒棒民調總在市政出包後出現？綠營控盧秀燕搞大內宣

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台中市民進黨議員王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達、林德宇等人，今（25日）在議事堂聯合質詢時指出，每當媒體或外界踢爆盧市府重大缺失，或市民開始對盧秀燕心懷疑慮，就會「恰好」出現媒體民調，肯定市府團隊施政成果。
王立任列舉市政事件與好棒棒民調之間的關連，包括1月9日中二立委補選顏寬恒慘敗，媒體批評盧秀燕將成跛腳市長，25日台灣指標民調公司公布盧秀燕民調狂贏三大咖；2月18日華興托育中心等虐嬰事件連環爆，盧秀燕率相關局處首長鞠躬道歉，22日TVBS公布市長選舉民調，無論藍綠白各種組合，盧秀燕都遙遙領先對手、施政滿意度達61％。
接著3月6日興中街大火奪走6條人命，8日ETtoday公布民調，高達63.1%市民滿意盧秀燕施政，對比前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純挑戰，皆取得過半支持的領先度。3月20日台中市治安事件頻傳，28日東海大學學者公布民調，指市民對盧秀燕信任度與滿意度分別為69.4%、71.2%。
王立任說，5月19日盧市府被家長質疑兒童疫苗施打進度落後、停課資訊朝令夕改，昨天就出現風傳媒民調，此時也被發現，風傳媒所屬的國風傳媒有限公司，恰巧在5月19日標得盧市府220萬元的媒體服務標案。
謝志忠痛批「盧秀燕之心，路人皆知」，指她利用行政資源為自己連任鋪路，要求盧秀燕不要用市政資源拚個人選舉，「選舉花費應該要用自己的錢支出」。
都發局長黃文彬答詢時指出，該標案3月上網招標、5月決標，是宣傳公安、結構評估、騎樓違建、危老等都發局業務，希望透過多元宣傳管道讓民眾了解，並未要求得標廠商替市府做額外服務，是議員多慮了。
盧秀燕則表示，昨天即有市議員要她針對民調發表看法，但她認為這年頭民調多如牛毛，且有些民調背後有特定目的，因此一向不在意，更不會評論。她強調自己的當務之急是專心市政，「萬事莫若防疫急」。