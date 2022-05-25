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高雄今＋9613例　陳其邁：6/1發2支免費試劑約72萬人受惠

▲市長陳其邁今天宣布，從6/1起，幼兒園跟國小將由校方發放2支快篩，2歲以上學齡前兒童以及65歲以上長輩、設籍原鄉原住民者，可經由里長免費獲得2支快篩。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁今天宣布，從6/1起，幼兒園跟國小將由校方發放2支快篩，2歲以上學齡前兒童以及65歲以上長輩、設籍原鄉原住民者，可經由里長免費獲得2支快篩。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-25 16:54:27

高雄市今(25)日新增9613例確診，為了防堵疫情，市長陳其邁宣布，從6月1日起，幼兒園跟國小將由校方發放2支快篩，而2歲以上未就讀幼兒園學齡前兒童，以及65歲以上長輩、設籍原鄉原住民者，也可經由里長免費獲得2支快篩。估計72萬名市民可拿到2支快篩試劑。

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▲高雄市自6/1起將發放免費快篩試劑給幼兒及˙65歲以上長者。(圖／高市府提供)
▲高雄市自6/1起將發放免費快篩試劑給幼兒及˙65歲以上長者。(圖／高市府提供)
陳其邁也針對這2天餐飲娛樂確診比例有上升的趨勢表示，相關趨勢代表民眾心態放鬆，他呼籲大家互相提醒，要去聚餐沒關係，但是防疫措施一定要做好，不然比例一直再增加，畢竟防疫人人有責。

▲5月25日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲5月25日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲自5月12至25日止「餐飲娛樂密切接觸」上升情形。(圖／高市府提供)
▲自5月12至25日止「餐飲娛樂密切接觸」上升情形。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄市今天新增9792例，隔離期間「陰轉陽」來到22.38%，創下單日新高。特別是密切接觸者7061例中，發現確診個案足跡重疊最高是職場、達1771例，其次是同住家人1591例，最後是餐飲815例、休閒娛樂332。

潘炤穎也指出，自5月12至25日止「餐飲娛樂密切接觸」上升情形。潘炤穎表示，目前指揮中心規範KTV等場所要戴上口罩，而餐飲取用過程時都要清消，且戴上手套避免交叉感染風險。

另外，潘炤穎也說，高市職場風險自22日急遽上升後，目前職場傳播風險確診個案數佔了密切接觸者25%，他也拜託市民朋友多加留意，因為在辦公室與職場同事接觸時間最長，相關風險物品清消、公共空間，都要落實防疫原則。

陳其邁感謝市議會火速通過8億多元的預算，議員不分黨派支持市府依既定防疫計畫防堵疫情，隨後他也宣布自6月1日起，幼兒園跟國小學童及2歲以上未就讀幼兒園學齡前兒童，以及65歲以上長輩、設籍原鄉原住民者，都可免費獲得2支快篩。

陳其邁指出，因為65歲以上是高風險族群，小朋友較容易群聚，回家後也會跟阿公、阿嬤相處，因此這些人特別需要快篩試劑。

▲陳其邁也針對明天即將實施的快篩陽視同確診強調，高雄已做好準備。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也針對明天即將實施的快篩陽視同確診強調，高雄已做好準備。(圖／高市府提供)
陳其邁也針對明天即將實施的快篩陽視同確診強調，高雄已做好準備，目前高市診所快篩預設值在昨天已達89%。目前每天診所都有4000人左右拿到快篩，雖然還是會有偽陽性，就如同過去流感時的偽陽性機率更高，但仍是給克流感，就是為了避免重症狀況。不過，陳其邁也提醒，給藥當然還是有風險，這部分就要讓醫師判斷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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