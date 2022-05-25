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藍推蔣萬安戰北市　綠高層笑：不擅帶動話題、難當領頭羊

▲國民黨正式提名蔣萬安參選台北市長，綠營高層認為，蔣不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊。（圖／記者葉政勳攝，2022.05.25）
▲國民黨正式提名蔣萬安參選台北市長，綠營高層認為，蔣不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊。（圖／記者葉政勳攝，2022.05.25）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-25 16:47:12

國民黨今（25）日正式提名黨籍立委蔣萬安參選台北市長，各界關注綠營人選。民進黨發言人周江杰表示，現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為最優先；黨內高層則說，過去台北市被認為是火車頭，但蔣萬安不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊，且國民黨基本盤已經長期低迷，年底選戰相當不利。

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周江杰表示，民進黨作為執政黨，很清楚知道現在國人最關心的疫情的變化，與民眾齊心做好防疫工作，是目前最為優先的工作。昨天蔡英文前往北榮訪視防疫的狀況，今天民進黨中執會也請來基層的高雄市醫師公會理事長來談高雄的防疫情況，民進黨目前以防疫為主。

周江杰說，國民黨今天忙著提名選務，拉抬候選人的選情，這是他們的家務事，民進黨不作過多的評論。至於民進黨縣市長的提名作業有自己的節奏，民進黨也再次強調，現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為最優先。

黨內高層則表示，國民黨今天提名蔣萬安、立委許淑華、前立委謝國樑等人，真正急的是國民黨主席朱立倫本人，因為朱下禮拜要出國，這樣的提名節奏是朱立倫個人的節奏，不是國民黨的節奏，這對國民黨來說不一定是好的。

該人士說，國民黨搶在這2週提名，對民進黨來說，不會因此而調整自己的步調，民進黨會依照黨內原先預期的期程在走，該人士也打趣表示「不是先提名就會選贏」，現階段還是以防疫為優先。

至於蔣萬安，該人士表示，國民黨基本盤已經長期低迷，如果蔣萬安沒辦法拉抬、改變這樣的氣氛，對年底選舉還是不利。尤其北市一定受民眾黨影響相對全國更大，目前黃珊珊有「類指揮官」的防疫角色，在聲量上相當被重視，蔣萬安在防疫上並沒有特殊角色，要怎麼逆轉是很大的課題。

該人士分析，過去可能會認為台北市是火車頭，但蔣萬安不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊，反而桃園可能變國民黨比較關心的領頭羊，這是蔣萬安未來很大的一個課題。

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