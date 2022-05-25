藍推蔣萬安戰北市　綠高層笑：不擅帶動話題、難當領頭羊

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周江杰說，國民黨今天忙著提名選務，拉抬候選人的選情，這是他們的家務事，民進黨不作過多的評論。至於民進黨縣市長的提名作業有自己的節奏，民進黨也再次強調，現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為最優先。
黨內高層則表示，國民黨今天提名蔣萬安、立委許淑華、前立委謝國樑等人，真正急的是國民黨主席朱立倫本人，因為朱下禮拜要出國，這樣的提名節奏是朱立倫個人的節奏，不是國民黨的節奏，這對國民黨來說不一定是好的。
該人士說，國民黨搶在這2週提名，對民進黨來說，不會因此而調整自己的步調，民進黨會依照黨內原先預期的期程在走，該人士也打趣表示「不是先提名就會選贏」，現階段還是以防疫為優先。
至於蔣萬安，該人士表示，國民黨基本盤已經長期低迷，如果蔣萬安沒辦法拉抬、改變這樣的氣氛，對年底選舉還是不利。尤其北市一定受民眾黨影響相對全國更大，目前黃珊珊有「類指揮官」的防疫角色，在聲量上相當被重視，蔣萬安在防疫上並沒有特殊角色，要怎麼逆轉是很大的課題。
該人士分析，過去可能會認為台北市是火車頭，但蔣萬安不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊，反而桃園可能變國民黨比較關心的領頭羊，這是蔣萬安未來很大的一個課題。