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染疫就無敵？該主動染疫？重症醫指盲點，根本邏輯不通。

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-05-25 17:00:00

Omicron在台灣持續延燒，確診人數破萬，不過因為病毒的殺傷力已明顯降低，接近於流感，再加上染疫後可獲得一定程度的抗體，這也讓不少民眾開始口耳相傳是否「染疫等於無敵」，甚至出現「主動染疫」一說。對此重症醫學暨胸腔內科黃軒醫師指出盲點，提醒雖然染疫確實有抗體，但還是不宜主動染疫。

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染疫就無敵？該主動染疫？重症醫指盲點，根本邏輯不通。

黃軒醫師表示，雖說染疫可得抗體，但認為無敵或應主動感染，根本大錯特錯。染疫確實可以得到一定程度的抗體，但並不代表無敵，已有不少研究認為，自然感染產生的抗體並不夠高，且不夠持久，約３個月後只剩約18-20%左右。雖然關於這點許多專家看法有不同看法，但也有另一個重要、且人人都知道的問題：新冠病毒會不斷變種。即便染疫後存活下來獲得抗體，只要Omicron病毒又稍微出現突變點，就很容易再次攻破、再次感染，且沒有人能保證沒有影響及後遺症。

 

為了要避免死亡，而冒著死亡風險？

最重要的是，染疫雖然大多是輕症，但也有重症和死亡的風險，若主動染疫目的是建立在「避免重症和死亡」，那麼冒著「避免重症和死亡的風險」而染疫來避免重症死亡，根本是本末倒置、邏輯不通，在主動染疫試圖獲得抗體的行為下，最嚴重很可能出現死亡的結果。而若非建立在此目的，那麼也不必主動染疫。

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染疫有抗體免打疫苗？醫：危險、抗體低、擋不了變異株。

對於天然抗體和疫苗抗體的保護力，近日也受到相當大的關注，對此黃軒醫師分享相關研究及觀點。該研究有原生株、Alpha、Delta和Omicron四種病毒，測試未接種疫苗及接種疫苗。

研究發現，未接種疫苗在感染變種病毒後，中和抗體水準相當低，代表容易再次受到其他變異株感染，且無法橫跨不同變種病毒產生同等有效的免疫能力。醫師也在各篇文章提醒過，染疫的中、重症高風險族群，沒打疫苗就是其中一個。

而已接種疫苗在感染病毒後，中和抗體可有效抵抗病毒，不容易再次被其他變異株感染，可橫跨不同變種病毒產生同等有效免疫能力。

研究也近一步發現，若施打三劑疫苗後出現突破性感染，除了加強原本疫苗所產生的抗體、有效抵抗Omicron以外，也會再提升抵抗其他病毒的能力。這種同時有機會橫跨不同變種病毒所產生的免疫能力，科學家稱「綜合免疫力」。

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「染疫可獲得抗體」代表什麼？醫：若真的染疫也不必太緊張。

黃軒醫師表示，美國CDC也發現，突破性感染者而恢復的族群，免疫力似乎比單獨接種疫苗的人來得更高。但還是再三強調、再三提醒，在衡量收穫和代價之下，面對疫情目前最好的方式還是施打疫苗，而不是主動染疫，正如前述，若為了避免重症死亡而冒著重症死亡的風險染疫，這是本末倒置。

「染疫可以獲得抗體」這句話確實存在，但不能以偏概全的解讀為無敵，若真的要說，這句話意味的是「就算真的染疫也不必太過緊張，存活下來會有抗體出現。」。提醒民眾，在疫情真正結束前，還是應遵守防疫政策，戴好口罩、勤洗手和消毒、施打疫苗，做好防疫才是上上之策。

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