26日起「快篩陽視同確診」 柯文哲：車來速、急門診分流
因應新冠肺炎疫情持續升溫，防疫指揮中心今（25）日宣布，明（26）日起「快篩陽視同確診」，將不再以「65歲以上，或有慢性疾病者」為區隔，而是全民一致適用。台北市長柯文哲今日在北市防疫記者會上指出，北市相關醫療院所的防疫急門診已經準備好了，但還是需要有所分流，因此有「抗病毒藥物需求」的民眾前往防疫急門診，若只領簡單藥物的民眾則透過車來速進行。柯文哲也呼籲民眾，真的有需求的再到門診或車來速，可多多利用線上看診的模式進行。
柯文哲由於確診的緣故，今日仍透過視訊的方式主持防疫記者會。柯文哲說，目前北市的防疫急門診容量已經到1萬2以上，絕大多數市民朋友需求沒問題。至於明天將上路的「快篩陽等同確診」，柯文哲說，整個防疫急門診的大戰略，「如果你大於65歲以上，或是未滿65歲但身上很多問題比方說肝硬化、免疫力低的，需要吃抗病毒藥物的，就去醫院的防疫急門診，不要去車來速。」柯文哲說，原則上車來速是給65歲以下、身體健康的，需要一些簡單的藥。
柯文哲強調，抗病毒藥才剛上市沒多，到底有沒有副作用不知道，臨床上在發病前5天吃很有效果、很明顯降低死亡率，「但沒病的人去吃會不會反而增加死亡率？不知道」，65歲以上、65歲以上有慢性病的人，才去吃抗病毒藥。
「抗病毒藥是新藥，要做很多評估。」柯文哲說，抗病毒藥物是新藥，有很多藥物的作用，還只是比較原型的藥，通常要上市幾年後慢慢把副作用修掉。一般來講醫生評估你是不適合吃抗病毒藥，平均要問15分鐘，「所以絕對不適合車來速，如果車來速要當場問，搞到最後會變車來慢，塞得一蹋糊塗」。
柯文哲呼籲市民，若真的快篩陽，有能力遠距醫療就遠距醫療解決，跑去醫院就製造大家麻煩，或是有親戚朋友可以把檢體拿去醫院代領藥；如果堅持要看到醫生的話就去防疫急門診，但不鼓勵快篩陽病人隨便跑到診所，不要去傳染別人。
※【NOWnews 今日新聞
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