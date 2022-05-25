遭普信男酸「妳彭佳慧」！本尊躺槍 5點反擊：哪不好
近日一名女網友在Dcard發文，透露在交友軟體上遇到一名「普信男」（普通且自信的男性），兩人見過面後，男方傳給她的訊息卻非常沒禮貌，還以「彭佳慧」來嘲諷女網友是「大齡女子」，本尊彭佳慧知道後，也搞笑回應，引起討論。
近日，有名女網友在Dcard上以「30就是大齡剩女？？ 彭佳慧們都給我進來」發文，表示兩方一開始互有好感，後來還實際見面，卻在深入聊天後，發現男方言語之間不禮貌，甚至為了引導女方與自己交往，直言：「如果再這樣下去，就沒人要你，妳是彭佳慧欸！」網友剛開始不懂意思，後來才理解男方以「彭佳慧」暗指她是「大齡女子」，讓網友迅速踩剎車，理智線秒斷。
意外被波及的「大齡女子」本尊彭佳慧，得知此事後，立刻回應：「彭佳慧哪裡不好了～請解釋清楚喔你，我那麼漂亮，身材又好，三餐又不用你擔心，生活自理能力又好，還可以唱歌給你聽，到底哪裡不好？」也發文表示：「無論你是不是彭佳慧，學會獨立自主，保持健康，多愛自己一點，追逐夢想，我相信每個人都可以成為那個最美好的自己。」
此外，出道26年的彭佳慧，首度擔任知名保養品牌的代言人，先前不小心確診的她，終於在居隔10天後出關，她透露自己目前身體狀況已無大礙，只剩難清除的痰還在消滅中，重視喉嚨保健的她特別準備了雪梨膏來去痰跟養嗓子。