資本主義惹禍？美國爆奶粉荒、紐約進緊急狀態　FTC要查

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但2月時，亞培其中一種低過敏嬰兒配方奶粉可能被克羅諾桿菌污染，導致2名嬰兒死亡，2名嬰兒生病。亞培隨即召回市面上多款配方奶粉，並關閉密西根州史特爾吉斯（Sturgis）工廠，因而引發美國近代最大規模的嬰兒配方奶粉短缺之一。
奶粉荒爆發之後，拜登政府更動用《國防生產法》，協助增加供應，並啟動「空運奶粉計畫」，從歐洲地區利用美國空軍的運輸機運送，其中包含了低過敏配方，優先提供給具有特殊需求的幼兒，首批奶粉已於本週運抵美國。
為了應對配方奶粉短缺問題，地方政府也做出動作。紐約市長亞當斯22日簽署行政令，宣布紐約市進入緊急狀態，要求市消費者和勞工保護局（Department of Consumer and Worker Protection，DCWP）嚴打哄抬物價的行為，並提醒消費者謹防相關詐騙。
美國FTC也在24日時表示，將審查嬰兒配方奶粉市場的併購，以了解目前的市場集中，如何變成現在這個情況，以及這將如何為未來的併購審查提供資訊。聲明中指出，調查將確定「導致短缺」或「阻礙應對能力」的因素。
有經濟學家認為，這場嬰兒奶粉危機的根源並不是意外，根源是資本主義的貪婪，美國應該得到教訓，採取更嚴格的反壟斷執法，並要禁止企業回購和限制股息派發。