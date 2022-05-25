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資本主義惹禍？美國爆奶粉荒、紐約進緊急狀態　FTC要查

▲由於疫情、供應鏈等問題，美國許多父母近日都苦惱於買不到配方奶粉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於疫情、供應鏈等問題，美國許多父母近日都苦惱於買不到配方奶粉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-25 16:58:21

新生幼兒幾乎都仰賴奶粉為主食，奶粉也是民生必備用品之一，但美國近來因為供應鏈受阻、疫情下缺工，陷入配方奶粉短缺的危機。隨著國內供需失衡趨漸嚴重，美國軍方緊急從德國運回150萬罐應急，美國聯邦貿易委員會（FTC）也在24日展開調查，並將審查配方奶粉市場的併購模式。但受到奶粉荒影響，紐約市長亞當斯（Eric Adams）已經宣布全市進入緊急狀態。

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綜合外媒報導，美國配方奶粉由寡頭壟斷市場，在高關稅和美國食品暨藥品管理局（FDA）的法規之下，從國外進口的數量少，大多都由亞培（Abbott）等四家公司生產。其中亞培還獲得政府訂單保障，專門供應低收入家庭，且政府援助計畫涵蓋美國嬰兒奶粉產量一半，形成實際壟斷，光是亞培就生產了美國43%配方奶粉。

但2月時，亞培其中一種低過敏嬰兒配方奶粉可能被克羅諾桿菌污染，導致2名嬰兒死亡，2名嬰兒生病。亞培隨即召回市面上多款配方奶粉，並關閉密西根州史特爾吉斯（Sturgis）工廠，因而引發美國近代最大規模的嬰兒配方奶粉短缺之一。

▲美國於今年2月爆發奶粉荒，各地嚴重缺貨。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國於今年2月爆發奶粉荒，各地嚴重缺貨。（圖／美聯社／達志影像）
奶粉荒爆發之後，拜登政府更動用《國防生產法》，協助增加供應，並啟動「空運奶粉計畫」，從歐洲地區利用美國空軍的運輸機運送，其中包含了低過敏配方，優先提供給具有特殊需求的幼兒，首批奶粉已於本週運抵美國。

為了應對配方奶粉短缺問題，地方政府也做出動作。紐約市長亞當斯22日簽署行政令，宣布紐約市進入緊急狀態，要求市消費者和勞工保護局（Department of Consumer and Worker Protection，DCWP）嚴打哄抬物價的行為，並提醒消費者謹防相關詐騙。

美國FTC也在24日時表示，將審查嬰兒配方奶粉市場的併購，以了解目前的市場集中，如何變成現在這個情況，以及這將如何為未來的併購審查提供資訊。聲明中指出，調查將確定「導致短缺」或「阻礙應對能力」的因素。

有經濟學家認為，這場嬰兒奶粉危機的根源並不是意外，根源是資本主義的貪婪，美國應該得到教訓，採取更嚴格的反壟斷執法，並要禁止企業回購和限制股息派發。

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