快篩陽性視同確診 林右昌：社篩站提供民眾套餐式給藥
針對快篩陽性即視同確診最快26日上路！基隆市長林右昌今（25）日說，基隆已提前協調準備好了，只要中央政策一宣布，就可立即換軌上路；此外，基隆市3處社區篩檢站、5所醫院及42家專責診所無縫接軌，轉型為「快篩陽判定確診」門診。
林右昌表示，全國的疫情發展前階段集中在北北基桃，現階段中南部的疫情逐步升溫，全國的盛行率開始趨於一致，現在民眾快篩陽後，有超過95％都是PCR陽性；為不影響醫院的醫療量能，且不要讓民眾因等待PCR採檢報告的時間，影響投藥的黃金期，也支持推動快篩陽性=確診政策。
林右昌指出，未來快篩陽判定確診政策上路後，基隆市3處社區篩檢站將提供民眾套餐式的症狀給藥，5家醫院及42家基層診所將提供現場或視訊看診，並除了開立一般症狀的藥物外，醫師也可針對有需要的民眾，快速開立口服抗病毒藥物；因此，只要中央一宣布，基隆即可接軌上路。
林右昌說，學齡前的小朋友，只要孩童年滿5歲，無論你在公幼、私幼或者尚未就學，從5月30日起都可自行到基隆市的10家孩童BNT專診預約施打疫苗；呼籲65歲以上（原住民55歲以上）尚未完成疫苗接種的民眾，請盡速前往接種，6月30日前接種者都可獲得500元禮券及2劑快篩試劑。
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